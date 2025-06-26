«Анимация» спела про «Ромашки»

Песня войдет в десятый студийный альбом «Отрицательное время». В видео молодой папа играет со своим...

Песня войдет в десятый студийный альбом «Отрицательное время». В видео молодой папа играет со своим...

В мини-альбом вошли три песни, в том числе два дуэта — с группой «Мураками» и вокалистом коллектива...

В мини-альбом вошли три песни, в том числе два дуэта — с группой «Мураками» и вокалистом коллектива...

Когда солист группы «АнимациЯ» появился в эфире программы «Соль» на РЕН-ТВ с каким-то панковским...