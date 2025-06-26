«Анимация» спела про «Ромашки»

Новая песня станет частью десятого студийного альбома «Отрицательное время».
«Примерно год назад, перед вылетом в Москву, мне мои друзья из Казани подарили объёмную книгу Владимира Сухарева «Стихи и проза под гармошку». Этот человек не только талантливо писал, но и был, например, оформителем обложек группы «Волга-Волга». Уже в самолете, открыв его книгу, где-то на первых страницах я увидел строку «Нам проводами машет столб, фонарём увенчанный» — великолепный образ, не правда ли. Очень быстро дорисовалось в голове всё остальное и вот вы слышите новую песню. Владимир уже ушёл с этой планеты, пусть это произведение будет светлой памятью о нём!», - говорит Константин Кулясов.
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