«Анимация» и «План Ломоносова» спели про «Красиво»

«Как вы, наверное, знаете (я много об этом говорил) в этом концертном сезоне и в прошлом концертном сезоне мы не выпускали никаких альбомов, а выпускали песни исключительно синглами. С момента выхода самого свежего альбома мы уже выпустили пять синглов и примерно столько же планируем еще выпустить. В скором времени выйдет новая песня, не знаю, успеем ли мы снять на нее клип, но мы планируем выпустить песню под названием «Роман».