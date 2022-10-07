«Анимация» выпустила «За кадром» новым составом

«Эта песня была написана за несколько минут по дороге из Магнитогорска в Оренбург в апреле этого года. Там же в гримерке записал её на диктофон и отправил Саше, так как отчетливо слышал в ней его голос. Он тут же откликнулся и вот что получилось. По-моему это красиво!», - рассказывает о песне Константин Кулясов.





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«С удовольствием принял участие в записи. Костя - поэт, и его тексты - это стихи, а не набор рифм «притянутых за уши». В этой песне есть смелость высказывания, красота