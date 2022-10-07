«Анимация» выпустила «За кадром» новым составом

В альбом вошли 13 песен, среди которых — дуэты с Константином Кинчевым («Полилог», ранее выходивший под названием «Монолог») и Евгением Маргулисом («Суки»). Релиз осуществил лейбл Navigator Records.
Изначально альбом «За кадром» анонсировался в качестве сольного альбома лидера «Анимации» Константина Кулясова, но в итоге выпущен под брендом «Анимации».
«Уж очень хорош! Почему это не классический состав? Потому что в каждой новой работе, на мой взгляд, создаётся новая магия и нам, конечно же, понадобились свежие силы. Поэтому были собраны вместе достойные люди, игравшие в разных именитых коллективах. Саунд-продюсированием будет заниматься на стадии записи Рушан Аюпов и ваш покорный слуга. Не исключено, что в процессе создания появятся дополнительные силы добра и света», - рассказывал Кулясов.
Помимо названных музыкантов, в записи приняли участие гитарист Михаил Клягин (группа Евгения Маргулиса), барабанщик Виктор Коновалов («Анимация») и бас-гитарист Алексей Рыславский («Ва-Банкъ»).
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