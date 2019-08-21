«Чернозем-2019»: как это было

Пятый год подряд на Тамбовщине проходит #самодушевноесобытиегода (это официальный хэштег фестиваля).

На сцене фестиваля Чернозём 2019 выступили: Температура тела, F.P.G., Louna, Ария, Вадим Самойлов, Алиса, Лампочка, Иван Демьян и 7Б, Анимация, Северный Флот, Amatory, 25/17, Пикник, Гарик Сукачёв, Гараж 114, T-Rave, ИванГрад, 5 стихий, Вася Васин (Кирпичи), Маша и Медведи, Обе-Рек, Мураками, По***фильмы, КняZz, Brainstorm, Мумий Тролль.



Louna

Третий день фестиваля вел известный блогер Юрий Дудь.



Юрий Дудь

«Чернозем», как всегда, преподносит сюрпризы, объединяет людей с разных городов и показывает высочайший уровень организации и line up. Хочется рассмотреть фестиваль как социальное явление. Итак. Уровень проведения фестиваля виден при входе: все сделано грамотно и продуманно. Никаких очередей, давки, суеты. Никаких секторов по категориям билетов. Все едино и для всех. Порой создается впечатление, а на рок-фестивале ли мы? Да. Мы на «Черноземе 2019».



Brainstorm

Далее - о питании на фестивале. Его много. Оно доступное. Оно вкусное. Фудкорт расширяется, ассортимент с каждым годом становится разнообразнее. Отдельно стоит отметить, что небольшой фудкорт есть и в самом палаточном лагере. Чудеса. На территории все пять лет существует бесплатная вода, что очень удобно. Нужно отметить, что цены вполне адекватные, по карману даже молодым любителям рок-н-ролла. В сравнении с другими аналогичными фестивалями цены на «Черноземе» не кусались. Большим бонусом и подарком для всех ночующих был утренний кипяток. Бесплатно.



КняZz

Служба безопасности была порой сурова, но в целом свое дело знала и выполняла его мастерски. За время фестиваля нарушений не случилось. Мероприятие, на котором за три дня побывали около 40 тысяч зрителей, прошло спокойно. На всякий случай несколько карет скорой помощи расположились вблизи входа, медики были начеку 24 часа в сутки, сотрудники пожарной безопасности не сводили глаз с территории, а гвардейцы внутренних войск МВД России помогали делом и советом. К счастью, все прошло без нервов и происшествий. Подведем итог: охрана, питание, санитарная зона – все пункты получают по пять баллов. Главное – не сглазить. И чтобы в следующем году про это не забыли.



Анимация

Мерч. Его было столько, что можно было устраивать выставку народных умельцев.



На фестивале «Чернозем»

География посетителей в этот раз была ну самой разнообразной: Тамбов, Липецк, Москва, Ленск, Благовещенск, Псков, Южно-Сахалинск, Чебоксары, Новгород, Одесса, Калининград, Ухта, Уфа, Саратов, Хабаровск... И это не весь список.



Ария

Отдельное внимание заслуживает малая сцена в палаточном лагере. Когда основная сцена уходила на ночной сон - малая просыпалась, и радовала жителей лагеря такими коллективами, как 7Б, Маша и Медведи, 5 Стихий и тд.



Пикник

Стоит отметить, что это все происходит в небольшой Тамбовской области, и такой размах приятно удивляет. Фестиваль перерос областные масштабы, и вправе может тягаться со многими известными конкурентами. Татарский Вал, на котором звучит пять лет подряд «Чернозем», стал местом встречи, которую нельзя изменить, и не хотелось бы. Хотя слухи о переносе местоположения в другой район области ходят активно, но будем надеяться, что если это и случится, то никого этот факт не отпугнет. Но стоит отметить, по словам большинства гостей, - этого новшества очень не хотелось бы.

Традиционные три дня «Чернозема» были яркими, веселыми и очень душевными. Именно душевными. Такой атмосферы вряд ли где-то можно встретить еще. Здесь не про масштаб, здесь уютно, в хорошем смысле по-домашнему. Многое не вписывается в формат этого материала, потому как нет таких слов, чтобы передать все настроение и ощущение праздника, атмосферы и дружбы среди единомышленников. Ошибочное мнение, что любители рока – люди агрессивные. Это далеко не так. То взаимодействие и связь между людьми, царящие на рок-фестивалях, - особенные, - их не спутать ни с чем. Каждый пришел за своей порцией праздника. Уверенно надеемся, что через год мы вновь встретимся в том же месте такой же большой компанией. И это будет уже «Чернозем 2020».

Алексей НИКОЛАЕВ