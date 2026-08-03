Ваня Дмитриенко побил рекорд Егора Крида, став самым юным артистом, собравшим Лужники

«Среди всех рекордов, которые можно было из сегодняшнего мероприятия получить, выбрали самый наикрутейший, самый интересный. Он звучит так: самый молодой артист, выступивший на большой спортивной арене Олимпийского комплекса "Лужники" с сольным концертом. Рекорд России с результатом 20 лет, девять месяцев и восемь дней, рекордсмен - Ваня Дмитриенко», - сказал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко после концерта, вручая награду артисту.



Ваня Дмитриенко

В августе 2025 года 31-летний Егор Крид дал большой сольный концерт в "Лужниках", который собрал 86 тысяч зрителей и сделал его самым молодым артистом, выступившим на этой площадке в таком формате. Дмитриенко в марте этого года заявил, что намерен обновить этот рекорд. Концерт в "Лужниках" стал для него первым сольным выступлением на стадионе.

Во время самого концерта вместе с Ваней Дмитриенко на сцену выходили Saluki, Yanix, Мальбэк и Сюзанна, а также его сестра Лера и возлюбленная Анна Пересильд. В зрительном зале тоже хватало знаменитостей: концерт посетили Влад Бумага, Александр Петров, Сергей Бурунов, Сергей Лазарев и Филипп Киркоров. Сам Ваня Дмитриенко хвастался, что никто из vip-персон не просил пригласительные — все купили билеты сами. Не обошлось на концерте и без драк: во время выступления что-то не поделили двое скрипачей из коллектива певца.

После выступления певец признался, что больше всего боялся, что стадион не удастся заполнить. Тем не менее, все билеты были дораспроданы утром в день шоу.

«Я думаю, что да, учитывая, что сегодня мы собрали их полностью. Надеюсь, что мы будем делать это вновь», - сказал артист журналистам, отвечая на вопрос о том, планирует ли он снова собрать полный стадион "Лужники".

Ваня Дмитриенко - российский певец и актер родом из Красноярска. Он получил известность благодаря мелодичным песням о любви и личных переживаниях. Знаковым стал трек "Венера-Юпитер", вышедший в 2020 году. Среди других популярных композиций артиста - "Стерва", совместная с народным артистом РФ Григорием Лепсом песня "Бейби", а также "Вишневый", "Шелк", "Цветаева" и "Силуэт" с Анной Пересильд.