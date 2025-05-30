Ваня Дмитриенко перевыпустил свои хиты в акустике

Хитовые треки артиста получили новое акустическое прочтение с нотами любовной лирики. Всего на альбоме 7 треков.

Особенно нежной и романтичной получилась новая песня «Настоящая», которую сам артист считает фокусной:

«Если раньше «Настоящая» была очень брутальной и сексуальной, несмотря на её безумную чувственность, то сейчас она стала более лиричной, трогательной и живой. Вся VK Акустика — 100% новая ступень в музыке. Это и взросление меня как артиста, и уважение к аудитории, которая любит моё творчество в акустике. Поэтому нам очень хотелось, чтобы этот альбом звучал по-настоящему», — говорит Ваня Дмитриенко.

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Ваня Дмитриенко

В акустике треки Вани полностью раскрывают потенциал его лирического героя, чья музыка лечит на любом жизненном этапе и помогает по-разному слышать смыслы в ранее известных композициях.

В июне состоится премьера клипа «Настоящая», который снял режиссёр Марк Ермилов.

В рамках проекта VK Акустика артисты дают новую жизнь своим хитам, переосмысляя их в инструментальной аранжировке и абсолютно другом звучании. Новый сезон проекта открыл GONE.Fludd. В прошлом году акустические альбомы выпустили Loc-Dog, Джизус, тринадцать карат и Ramil’. Ранее участниками проекта стали Баста, Mary Gu, HammAli & Navai, «Каспийский Груз» и другие артисты.