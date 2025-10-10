Сергей Лазарев стал «Шоумен» Сергей Лазарев выпустил новую композицию «Шоумен» (слушать песню). Трек «Шоумен» исполнен в жанре «дэнс-поп» с цепляющими дарк-басами. Певец назвал эту песню одной из...

Хабиб избавился от образа «парня в бандане» и спел «Шаганэ» Певец «Ягоды малинки» Хабиб в новом образе блондина представил песню «Шаганэ» на «Авторадио». Лирическая баллада на стихи великого русского поэта стала центральным событием его живого концерта...

Robbie Williams выпустил гимн любви «Pretty Face» Робби Уильямс выпустил новую песню «Pretty Face» (слушать песню). Бодрая гитарная песня, в тексте которой музыкант признается в чувствах любимой женщине и говорит о...

Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд увидели «Силуэт» Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд выпустили дуэтную песню «Силуэт» (слушать песню) Песня «Силуэт» вошла в саундтрек к фильму «Алиса в Стране Чудес». Это песня о ценности...

У Лёша Свика, Niletto и Mary Gu - любовная «Аритмия» Лёша Свик, Niletto и Mary Gu погружают своих слушателей в глубокую и теплую меланхолию песней «... Звучание трека отсылает к танцевальной электронике: ритмичный бит и мягкие синтезаторы создают...

Катя Iowa и Ксения Минаева спели, каково быть «Сильной» Катя Iowa и Ксения Минаева выпустили совместный трек «Сильная» (слушать песню). «Мы часто берем на себя слишком много, боимся показать слабость и постоянно живем в режиме “я...

Над головой у Евы Польна - «Другие звезды» Ева Польна выпустила новую песню «Другие звезды» (слушать песню). «Иногда, чтобы почувствовать себя по-настоящему счастливым, достаточно резко изменить жизнь и...

Elman и Trida выпустили второй дуэт «Молю» Elman и Trida вслед за хитовым дуэтом «С неба» выпустили еще один дуэт «Молю» (слушать песню). И снова это песня про любовь, которая не отпускает. Трек «Молю» - откровенный диалог между двумя...

Gorillaz выпустили индийский «The Manifesto» Gorillaz выпустили новый 7-минутный сингл «The Manifesto» (смотреть видео). «The Manifesto» — вторая песня с предстоящего девятого студийного альбома анимационной группы «The...

Мадонна переиздаст «Bedtime Stories – The Untold Chapter» Мадонна анонсировала переиздание альбома «Bedtime Stories – The Untold Chapter» к 30-летию,... После того, как в начале этого года Мадонна намекнула на возможное путешествие во времени в одну из...

Какие самые легендарные рок-группы чаще слушают в России? Россияне чаще всего из легендарных музыкальных коллективов слушают группы Metallica, Queen и... При этом Metallica чаще всего звучит в Москве, Queen - в Московской области, Nirvana - в Калужской...

Queen - самая популярная группа XXI века в Великобритании Группа Queen была признана самой популярной рок-группой Великобритании XXI века. Легендарная рок-группа Queen провела в эфире более 400 миллионов секунд на радио и телевидении, а...

Zivert и Владимир Кузьмин снялись в сериале с Дмитрием Нагиевым Свою первую роль в кино — эффектную итальянку — сыграет Zivert. Там же появится и Владимир Кузьмин. 20 октября в 18:00 на СТС - премьера комедии «Санкционер» продюсера Жоры Крыжовникова. В новом...

Баста послушал фрешменов в шоу «Я так слышу» Сегодня стартовал новый сезон подкаста «Я так слышу», где артисты становятся гостевыми редакторами... Подкаст поддерживает творчество молодых артистов. Новые выпуски выходят каждую неделю эксклюзивно в...

Яндекс Афиша поможет с посещением концерта в другом городе или стране В приложении и на сайте Яндекс Афиши появился раздел «Поводы для путешествий», который поможет... В разделе собрана информация от Яндекс Путешествий о маршрутах и вариантах проживания для поездок...

Лайонел Ричи рассказал, что от Майкла Джексона всегда «плохо пахло» В своих новых мемуарах Лайонел Ричи рассказал о своем друге и коллеге Майкле Джексоне, утверждая,... В новых мемуарах Ричи «Truly» он утверждает, что Джексон вел «эксцентричную» повседневную жизнь, «...

«Три дня дождя» ищут выход в Nonstop Obsession Рок-группа «Три дня дождя» выпустила минималистичный нуарный клип на песню Nonstop Obsession (... Режиссером музыкального видео стал Родион Чистяков. По его задумке в клипе есть единственный...

Гарик Сукачев показал «Всё чересчур» Гарик Сукачёв выпустил клип на песню «Всё чересчур», выдержанный в чёрно-белой эстетике (смотреть... В съёмках приняли участие сын музыканта — Александр Сукачёв — и лидер группы «Моральный кодекс»...

Раскрыто содержание последнего письма Дженис Джоплин к семье В последнем письме к своей семье Дженис Джоплин говорила о тоске по «любви». Дженис Джоплин скончалась в возрасте 27 лет 4 октября 1970 года, оставив после себя новаторское...