Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд увидели «Силуэт»

Песня «Силуэт» вошла в саундтрек к фильму «Алиса в Стране Чудес».
Это песня о ценности каждого мгновения рядом с тем, кто дорог, о близости, которая даёт ощущение тепла и безопасности, и о желании быть рядом всегда. Это история о чувствах, которые невозможно описать словами — только прожить.
«Песня, пропитанная чувствами, жаждой, тоской. Я писал ее с большим трепетом внутри и невероятно счастлив, что она случилась. Надеюсь, вы найдете в строчках себя. Многие ждали наш дуэт и мне кажется он очень вовремя появился. Каждая песня, которая выходит, для меня как целая жизнь. Столько идей, съемок, процессов. Невероятно счастлив, что мы сделали её с Аней. Ее нежность совершенна в этих стихах. Обнимаю каждого. Приятного прослушивания», - говорит Ваня Дмитриенко.