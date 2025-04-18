Ваня Дмитриенко увидел «Настоящую» музу в Диларе

Ваня Дмитриенко станцевал с Анной Пересильд в «Цветаевой» Ваня Дмитриенко выпустил клип на недавно выпущенную песню «Цветаева» с актрисой Анной Пересильд (... Клип был снят в Турции, а режиссером выступила Лика Надир, известная своими работами над визуалами...

Ваня Дмитриенко хочет стать строчками «Цветаевой» Ваня Дмитриенко выпустил новую песню и клип «Цветаева» (слушать песню). На mood видео Ваня Дмитриенко и музыканты исполняют композицию в студии.

На модном «Корпоративе» зажгли Мари Краймбрери, Ваня Дмитриенко, Gayazov$ Brother$ и другие В Москве отгремел Like Party «Корпоратив» от радиостанции Like FM. Новогодний вайб и свои хиты... Несмотря на плотный предновогодний график, главный корпоратив года собрал всех хедлайнеров чартов...

Ваня Дмитриенко ищет «Вишнёвый» цвет Ваня Дмитриенко выпустил новую песню «Вишнёвый» (слушать песню). Герой песни размышляет о наиболее подходящем для его девушки цвете, который ему при этом не...