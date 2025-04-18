Ваня Дмитриенко увидел «Настоящую» музу в Диларе

Новый сингл Вани Дмитриенко - о любви, желанности и неконтролируемом влечении к человеку, который стал музой для «Настоящей».
«Новая песня объясняет для меня любовь, желанность и неконтролируемое влечение к человеку. Так я увидел её — музу. Так я о ней написал. Страх того, что не может быть все так идеально, но сквозь эти сомнения, ты продолжаешь верить в эту сказку». - говорит Ваня Дмитриенко.
В клипе в роли той самой музы снялась бывшая жена Моргенштерна Дилара Зинатуллина, которой теперь приписывают связь с певцом.
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