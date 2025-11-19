Самые популярные молодые артисты в России: Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Женя Трофимов и Jony

Более 30% взрослых россиян слушают музыку молодых артистов, наиболее популярных у поколения зумеров. Об этом сообщили ТАСС в совместном исследовании онлайн-кинотеатра Kion и сервиса "МТС Музыка", проведенном среди пользователей в возрасте от 16 до 65 лет.

По данным авторов исследования, наиболее часто среди молодых исполнителей россияне выделяют певцов Люсю Чеботину, Ваню Дмитриенко, Jony, Женю Трофимова, а также Macan, которого особенно предпочитают слушатели 16-24 лет.

"Треки, популярные среди зумеров (16-24 лет), слушают 36% всех респондентов. Самыми популярными молодыми артистами (в возрасте до 30 лет) стали Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Женя Трофимов и Jony", - говорится в сообщении.



Люся Чеботина

Аналитики уточняют, что несмотря на общий интерес к современной музыке, любимым периодом для многих остаются 1990-е годы. Мужчины чаще выбирают музыку 1960-1980-х и 2010-х, тогда как женщины - хиты 1990-2000-х и современную поп-сцену.

Предпочтения также различаются по городам: жители крупных городов, включая Москву, чаще слушают популярные треки зумеров, тогда как аудитория малых городов и респонденты старшего возраста чаще обращаются к радио как источнику новой музыки.

В исследовании также отмечается, что для большинства слушателей главное в музыке - ритмичность, мелодичность, а также эмоциональное и смысловое содержание текстов.