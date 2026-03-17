От транса до госпела: Filatov & Karas показали эксперимент

Электронный дуэт Filatov & Karas представил в прямом эфире «Авторадио» новый трек «Включи музыку» – жанровый фьюжн, объединивший техно, хаус, транс, советскую эстраду и госпел. Запись создавалась с участием хора Сретенского монастыря, а студию радиостанции к премьере украсили свечами.



Filatov & Karas с премьерой "Включи музыку" на Авторадио

Дмитрий Филатов объяснил, почему дуэт пока отказался от работы с искусственным интеллектом в пользу живого звучания.

«Это не значит, что мы закончили. Мы просто на данный момент наигрались. Решили, что надо, пока все запрыгнули на эту лошадь, скакать в противоположном направлении. И решили сделать песню-фьюжн. В 2026 году задача невыполнимая, кажется, все уже было. Мы решили: давай просто попробуем замешать кучу стилей. Возьмем техно, хаус-музыку, легкий налет транс-музыки. А что, если туда добавить советской эстрады, добавить госпела? Как это все будет звучать?».



Работа оказалась масштабной: впятером участники записали по 20–25 дублей каждый. Хор для записи трека нашелся благодаря случайному знакомству на одной церемонии награждения, рассказал Дмитрий Филатов.

«Мы познакомились с ними на Премии Института развития интернета. С руководителем хора, с директором Федей. Он весь такой модно прикинутый, на Louis Vuitton, в очках Dolce & Gabbana. При этом очень деликатный, душевный человек. Мы с ним пообщались: "Слушайте, а давайте что-то вместе сделаем". И на тот момент у нас не было ни песни, ни идеи. Мы вообще не понимали, как это делать. И вот это зерно он нам посадил, которое проросло и доросло до сегодняшнего состояния».

В прямом эфире дуэт заменил хор ансамблем «Florium»: в период Великого поста монастырскому хору нельзя выступать на светских мероприятиях. В тот же день вышел официальный клип на новый трек.



Filatov & Karas с ансамблем «Florium»

«Да, давайте, премьера! Сегодня вышел еще и клип, его тоже можно посмотреть в наших соцсетях. Сначала "Авторадио", потом все остальное! Погнали!» – анонсировал Дмитрий Филатов перед исполнением трека.

Проект «Включи музыку» реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ремиксмейкеров мирового уровня ждет активная концертная весна: 28 и 29 марта – Москва (Одинцово и Тверская), 3 апреля – Москва (Таганка), 17 апреля – Ярославль. Все шоу – в барах «Руки Вверх!».