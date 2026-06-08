Deep Purple показал «Diablo»

Diablo продолжает музыкальную линию первого сингла Arrogant Boy и демонстрирует группу в её типично задорной форме.

По словам представителей Deep Purple, Diablo «открывает дверь в один из сюрреалистических новых миров Deep Purple: самое опасное место на земле, где героиня переходит реку, прыгает в бойцовскую яму, празднует победу ведром вина, падает в бассейн с блестками и каким-то образом возвращается домой с историей, которую ей предстоит рассказать».

«Главное — рисковать, — советует фронтмен Иэн Гиллан. - Хотя бы раз в жизни сделайте что-нибудь захватывающее, выйдите за рамки привычного, сверните с неожиданного поворота дороги вместо того, чтобы ехать по шоссе, и сделайте что-нибудь, что будет служить вам ориентиром или предостережением до конца жизни».

В записи Diablo также принял участие кантри-звезда Кит Урбан, который, похоже, делает это своей привычкой, и он также появился на Brown Paper Bag, новом сингле Билли Ф. Гиббонса из ZZ Top.



Роджер Гловер

Альбом Splat!, спродюсированный давним соавтором Бобом Эзрином, выйдет 3 июля на лейбле earMUSIC в привычном для него невероятном количестве форматов, включая двойной черный винил, двойной прозрачный желтый винил, двойной фиолетовый винил, лимитированное издание в бокс-сете и CD.

Европейский тур Deep Purple начинается на следующей неделе, североамериканские концерты запланированы на август и сентябрь. Затем последуют европейские гастроли, кульминацией которых станет серия концертов в Великобритании в ноябре.