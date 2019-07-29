Вышел саундтрек фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»

Фильм расскажет историю голливудских актеров Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута, которые пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии. Сюжет затронет череду событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате его «золотого века».



Квентин Тарантино, Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо

Главные роли сыграли Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Аль Пачино и Марго Робби. Фильм "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood), собрав в прокате 40 миллионов долларов за первый уикенд, стал рекордным для Квентина Тарантино. Главными героями становятся известный актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут, также на экране зрители увидят Романа Полански и его жену Шэрон Тейт, которая в том году погибла от рук коммуны известного преступника Чарли Мэнсона.

Саундтрек Тарантино подобрал соответствующий тому времени. В частности, там есть две песни Deep Purple, причем периода до Йэна Гиллана и каверы на Hush Джо Саута, которая действительно была хитом того времени, и Kentucky Woman Нила Даймонда. Есть тут и Mrs Robinson Саймона и Гарфанкла, и великий незрячий гитарист Хосе Фелисиано со своим кавером на California Dreamin’, Ну и Vanilla Fudge — со своей версией хита Supremes «You Keep Me Hangin’ On».