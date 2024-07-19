Deep Purple выпустил альбом «=1»

В альбом вошло 13 треков, в том числе выпущенные ранее синглы и клипы «Lazy Sod», «Pictures of You» и «Portable Door».

«Мы не можем остановиться. Мы любим то, что мы делаем. И у нас появилась возможность продолжить. У большинства групп нет такой возможности… ну, я не особо слежу за группами, но с нами, конечно, так и было. Мне уже под восемьдесят, нам всем, за исключением нового гитариста Саймона Макбрайда, которому чуть за сорок. Он придал группе много энергии. Возможно, нам чего-то не хватало, но я не думаю, что многого», — признался в интервью Billboard басист Роджер Гловер.



Роджер Гловер

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Макбрайд несколько лет играл с клавишником Deep Purple Доном Эйри в его собственной группе, с которой в последние годы выступали Гловер и фронтмен Иэн Гиллан.

«Он казался единственным выбором после ухода Стива Морса. Мы даже не думали ни о ком другом. Когда пришел Саймон, тур прошел очень хорошо. В начале тура мы сказали: «Эй, нам следует выпустить альбом как можно скорее». Так мы и сделали, придя в студию в прошлом году», — говорит Гловер.

13 песен были спродюсированы Бобом Эзрином и созданы благодаря совместной работе группы в Нэшвилле.

«Так мы работаем. Когда вы идете в студию, это похоже на чистый холст: все, что вам нужно сделать, это заполнить его шумами. Песни не написаны; они развиваются из личностей и идей. Кто-то начинает рифф или что-то в этом роде, и мы такие: «Это хорошо». Как насчет того, чтобы взять здесь фа… или си-бемоль? Как только мы получим инструментальную партию, мы с Иэном Гилланом выясняем, что будет дальше, слова и мелодии. Разумеется, они не появляются просто так. Мы над этим работаем», — объясняет Гловер.