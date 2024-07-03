Deep Purple назвали себя ленивыми халтурщиками

Релиз альбома «=1» намечен на 19 июля. Трек Lazy Sod стал третьим синглом из альбома после Pictures of You и Portable Door.

Ироничная композиция с мощным риффом из 70-х рассказывает о неблагоприятном положении дел в мире и неспособности лирического героя что-то с этим сделать.

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Deep Purple

Вокалист группы Иэн Гиллан рассказал, что недавно молодая журналистка спросила его, сколько песен он написал за свою жизнь. Когда музыкант ответил, что более 500, она указала ему на то, что у кантри-певицы Долли Партон их пять тысяч и назвала артиста «ленивым халтурщиком» (с англ. Lazy Sod) — так объясняется название сингла.

В клипе на Lazy Sod группа исполняет песню на светлом фоне.