Стив Морс уходит из «Deep Purple» из-за болезни жены

При этом только в прошлом месяцев «Deep Purple» отыграли в США свои первые концерты с начала пандемии коронавируса.



Steve Morse

«Моя дорогая супруга Джанин в настоящее время борется с раком. На данный момент перед ней нависла угроза вероятных осложнений, сложно предугадать, как недуг будет развиваться дальше, поэтому сколько бы времени у нас ни осталось в нашей жизни, я просто должен быть сейчас рядом с ней. Я не ухожу из группы — надеюсь, что после того, как Джанин выздоровеет, я смогу снова присоединиться к турне. Однако я не вижу какой-либо ситуации, которая позволила бы мне отправиться в зарубежное гастроли в ближайшем будущем. Я по-прежнему горд быть частью Deep Purple, а также ощущать потрясающую поддержку стольких преданных фанатов и остальных участников группы. Ценю все ваши искренние молитвы за Джанин и благодарю вас всех».





Заменит Морса на сцене на ближайших концертах «Deep Purple» ирландский гитарист Саймон МакБрайд, который ранее сотрудничал с Иэном Гилланом и Доном Эйри в их сольных проектах.