Михаэль Шенкер с Роджером Гловером и Джоуи Темпестом вспомнили UFO

Совместный трек знаменитых музыкантов войдёт в будущий альбом Шенкера «My Years With UFO», посвященный 50-летию с момента, как он стал частью группы UFO. Юбилейный альбом выйдет 20 сентября, и будет включать 11 величайших хитов UFO, три из которых уже увидели свет.

В звёздный состав альбома войдут Эксл Роуз, Слэш (Guns N’ Roses), Кай Хансен (Helloween), Бифф Байфорд (Saxon), Джефф Скотт Сото (Journey), Джон Норум (Europe), Ди Снайдер (Twisted Sister), Джоэль Хекстра, Эдриан Ванденберг (Whitesnake), Джо Линн Тернер (Rainbow), Эрик Грёнвалль (Skid Row) и др.

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Michael Schenker

Треклист «My Years With UFO»:

«Natural Thing» (feat. Dee Snider, Joel Hoekstra) «Only You Can Rock Me» (feat. Joey Tempest, Roger Glover) «Doctor, Doctor» (feat. Joe Lynn Turner, Carmine Appice) «Mother Mary» (feat. Slash, Erik Grönwall) «This Kid»s (feat. Biff Byford) «Love To Love» (feat. Axl Rose) «Lights Out» (feat. Jeff Scott Soto, John Norum) «Rock Bottom» (feat. Kai Hansen) «Too Hot To Handle» (feat. Joe Lynn Turner, Adrian Vandenberg, Carmine Appice) «Let It Roll» (feat. Michael Voss) «Shoot, Shoot» (feat. Stephen Pearcy)

Хотя период работы Михаэля Шенкера в UFO был относительно небольшим — всего 6 лет, его вклад в рок-музыку как автора песен и выдающегося гитариста сложно переоценить. За это короткое время были созданы альбомы UFO «Phenomenon», «Force It», «No Heavy Petting», «Lights Out», «Obsession» и концертный альбом «Strangers In The Night» — одна из самых влиятельных live-пластинок всех времён.