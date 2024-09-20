Михаэль Шенкер выпустил «My Years With UFO»

Альбом приурочен к 50-летию с того момента, как Михаэль стал частью группы UFO. В альбоме представлены 11 величайших хитов коллектива.

В звёздном составе релиза можно увидеть множество громких имён: Роджер Гловер (Deep Purple), Эксл Роуз, Слэш (Guns N’ Roses), Кай Хансен (Helloween), Бифф Байфорд (Saxon), Джефф Скотт Сото (Journey), Джоуи Темпест, Джон Норум (Europe), Ди Снайдер (Twisted Sister), Джоэль Хекстра, Эдриан Ванденберг (Whitesnake), Джо Линн Тернер (Rainbow), Эрик Грёнвалль (Skid Row) и др.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!





Michael Schenker

Когда в 1974 году вышел первый альбом UFO с участием Михаэля Шенкера, ему было всего 19 лет. Хотя период работы его в группе был небольшим — всего шесть лет, его вклад в рок-музыку как молодого автора песен и выдающегося гитариста сложно переоценить. За это короткое время были созданы альбомы UFO «Phenomenon», «Force It», «No Heavy Petting», «Lights Out» и «Obsession». Также группа выпустила концертный альбом «Strangers In The Night», которая стала одной из самых влиятельных live-пластинок всех времён.