Deep Purple отправили муху в космос в Guilt Trippin'

Энергичная композиция Guilt Trippin' представляет собой диалог между Богом и Чарльзом Дарвином, которые, выпивая по кружке-другой пива, размышляют о том, как на Земле всё сложилось не совсем так, как было задумано.

Выход песни Guilt Trippin' последовал за первым синглом Arrogant Boy в мае и Diablo в начале этого месяца, и сопровождался видеоклипом, в котором муха и космический корабль из семян платана отправляются в безумное путешествие по все более сюрреалистичному пейзажу.



Deep Purple

Альбом Splat!, продюсером которого является его постоянный соавтор Боб Эзрин, выйдет 3 июля.

В настоящее время Deep Purple проводят свой мировой тур 2026 года по Европе, а концерты в Северной Америке запланированы на август и сентябрь. Далее последуют европейские гастроли, кульминацией которых станет серия концертов в Великобритании в ноябре.

Иэн Гиллан также только что объявил о серии выступлений в жанре разговорной поэзии. Тур Talking Gibrish по Великобритании начнется 28 апреля следующего года в Bournemouth Pavilion и завершится 29 мая в лондонском Cadogan Hall.