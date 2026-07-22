Мэрилин Мэнсон клонировал себя в «Front Toward Enemy»

В ролике, снятом режиссёром Анри Александром Леви, появляется как сам артист, так и его труп и несколько его миниатюрных копий (сыгранных юным актером Райдером Би Гудом), а также различные трофеи, крест с турником и другие «говорящие» детали.

Песня войдет в новый альбом Мэнсона «One Assassination Under God - Chapter 2», релиз которого запланирован 14 августа на лейбле Nuclear Blast Records.

Несмотря на статус нового сингла, Front Toward Enemy нельзя назвать полностью новой композицией. Впервые трек появился ещё в августе 2024 года — как эксклюзивный би-сайд лимитированного CD-сингла Raise The Red Flag. Тогда песня не появилась на стриминговых сервисах, поэтому многие поклонники услышали её только сейчас.



Marilyn Manson

Теперь Front Toward Enemy получил полноценный мировой релиз, официальный клип и вошёл в треклист второй части альбома One Assassination Under God.

Название Front Toward Enemy — это предупреждение, которое наносится на противопехотные мины M18 Claymore. На корпусе каждой такой мины написано именно «Front Toward Enemy» («Лицевой стороной к противнику»).

Именно поэтому недавно анонсированное лимитированное виниловое издание альбома получило название The Claymore Edition. Оно выйдет ограниченным тиражом — всего 1800 экземпляров по всему миру.

One Assassination Under God – Chapter 2 станет продолжением прошлогоднего Chapter 1 и завершит дилогию, с которой началось полноценное возвращение Marilyn Manson после нескольких лет практически полного молчания.

За последние два года музыкант снова собрал концертный состав, вернулся к гастролям и этой осенью отправится в масштабный тур Freaks On Parade вместе с Rob Zombie. Также в туре примут участие The HU и Orgy.

Песня Front Toward Enemy уже доступна на всех площадках, включая российские стриминги.