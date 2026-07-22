Мэрилин Мэнсон клонировал себя в «Front Toward Enemy»

В ролике, снятом режиссёром Анри Александром Леви, появляется как сам артист, так и его труп и несколько его миниатюрных копий (сыгранных юным актером Райдером Би Гудом), а также различные трофеи, крест с турником и другие «говорящие» детали.
Песня войдет в новый альбом Мэнсона «One Assassination Under God - Chapter 2», релиз которого запланирован 14 августа на лейбле Nuclear Blast Records.
Несмотря на статус нового сингла, Front Toward Enemy нельзя назвать полностью новой композицией. Впервые трек появился ещё в августе 2024 года — как эксклюзивный би-сайд лимитированного CD-сингла Raise The Red Flag. Тогда песня не появилась на стриминговых сервисах, поэтому многие поклонники услышали её только сейчас.
Теперь Front Toward Enemy получил полноценный мировой релиз, официальный клип и вошёл в треклист второй части альбома One Assassination Under God.
Название Front Toward Enemy — это предупреждение, которое наносится на противопехотные мины M18 Claymore. На корпусе каждой такой мины написано именно «Front Toward Enemy» («Лицевой стороной к противнику»).
Именно поэтому недавно анонсированное лимитированное виниловое издание альбома получило название The Claymore Edition. Оно выйдет ограниченным тиражом — всего 1800 экземпляров по всему миру.
One Assassination Under God – Chapter 2 станет продолжением прошлогоднего Chapter 1 и завершит дилогию, с которой началось полноценное возвращение Marilyn Manson после нескольких лет практически полного молчания.
За последние два года музыкант снова собрал концертный состав, вернулся к гастролям и этой осенью отправится в масштабный тур Freaks On Parade вместе с Rob Zombie. Также в туре примут участие The HU и Orgy.
Песня Front Toward Enemy уже доступна на всех площадках, включая российские стриминги.