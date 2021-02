Лейбл расстался с Мэрилином Мэнсоном после обвинений в абъюзе

1 февраля актриса Эван Рейчел Вуд ( «Мир Дикого Запада», «Милдред Пирс») выложила в Инстаграм шокирующее признание о том, что она пережила, будучи в отношениях с 2007 по 2010 год с певцом Мэрилином Мэнсоном, с которым она начала встречаться, когда ей было 18, а Уорнеру 38.



Пост Эван Рейчел Вуд

«Имя моего абьюзера - Брайан Уорнер, также известный всему миру как Мэрилин Мэнсон. Он начал ухаживать за мной, когда я была еще подростком, и ужасно оскорблял меня годами. Он промыл мне мозги и заставил подчиниться. Я больше не буду жить, боясь мести, клеветы или шантажа. Я здесь, чтобы разоблачить этого опасного человека и выявить все сферы, в которых он мог позволять себе подобное, пока он не разрушил еще больше жизней. Я на стороне многих других жертв, которые больше не будут молчать», - написала актриса.

Эван Рейчел Вуд еще в конце 2016 года рассказывала прессе, что она была изнасилована дважды, идентифицируя одного из ее насильников только как значимого друга, который изнасиловал ее, пока они были вместе. Но имени обоих насильников она тогда не назвала. В интервью и тогдашнем публичном письме Rolling Stone Вуд подробно рассказала, что эти нападения были «одним из многих факторов», которые способствовали попытке покончить с собой в возрасте 22 лет.



Marilyn Manson и Evan Rachel Wood

После появления многочисленных обвинений в адрес Мэнсона страница его группы была удалена с веб-сайта его лейбла Loma Vista Records. Репортер Billboard смог днем ​​положить кассету в корзину заказов, но к тому времени, как он пошел проверять, предмет уже исчез, а Мэрилин Мэнсон был полностью удален с веб-сайта лейбла.

Не далее как 1 января Loma Vista предлагала более 25 предметов, связанных с Мэрилином Мэнсоном, через свой онлайн-сайт, от виниловых пластинок ограниченного тиража до головоломок We Are Chaos, носков и свечей, согласно Интернет-архиву.

«В свете сегодняшних тревожных обвинений Эван Рэйчел Вуд и других женщин, называющих Мэрилина Мэнсона своим обидчиком, Лома Виста немедленно прекратит дальнейшее продвижение его текущего альбома. В связи с этим, мы также решили не работать с Мэрилином Мэнсоном над какими-либо будущими проектами», - заявил лейбл.

Первым релизом Мэнсона на лейбле Concord Imprint Loma Vista стал альбом 2015 года The Pale Emperor. Глава лейбла Concord и основатель Loma Vista Том Уолли работал с Мэнсоном, когда Уолли управлял Interscope Records. Последний альбом Мэнсона We Are Chaos вышел 11 сентября 2020 года и дебютировал на 8 месте в Billboard 200 и на 1 месте в чарте Top Rock Albums.

В ответ на сообщение Вуд в социальных сетях в понедельник по меньшей мере четыре женщины выступили с обвинениями в аналогичных ужасающих сообщениях о жестоком обращении с Мэнсоном. Вуд поделилась этими аккаунтами в своих историях в Instagram.

В 2018 году Вуд давала показания перед судебным подкомитетом Палаты представителей в рамках попытки найти выживших после сексуального нападения. «Билль о правах» принят во всех 50 штатах. «Мой опыт с домашним насилием был следующим: токсическое психическое, физическое и сексуальное насилие, которое начиналось медленно, но со временем усиливалось, включая угрозы моей жизни, жестокий газлайтинг и промывание мозгов, преображение мужчины, который утверждал, что любит меня, насилуя то, что он считал моим бессознательным телом», - сказала она подкомитету, хотя в то время она снова не назвала имя преступника.

В следующем году она свидетельствовала перед законодательными органами Калифорнии от имени Закона Феникса, который изменил срок давности за преступления, связанные с домашним насилием, увеличив его до 5 лет.

В 2009 году в статье в Spin цитируется, что Мэнсон сказал о Вуд: «Каждый день у меня возникают фантазии о том, как разбить ей череп кувалдой». В прошлом году, когда этот комментарий был поднят музыкальным журналистом, представитель Мэнсона отметил, что этот комментарий был «явно интервью театральной рок-звезды, продвигающей новую пластинку, а не фактическим отчетом». Вуд и Мэнсон были помолвлены.

По данным The Hollywood Reporter, в мае 2018 года, через несколько месяцев после того, как движение #MeToo начало охватывать индустрию развлечений, против Мэнсона было подано полицейское заключение со ссылкой на неуказанные сексуальные преступления, которые предположительно имели место в 2011 году. В августе 2018 года Окружная прокуратура Лос-Анджелеса объявила, что отказывается возбуждать дело по этому вопросу из-за отсутствия подтверждающих доказательств. В то время адвокат Мэнсона Говард Э. Кинг сказал The Hollywood Reporter, что «обвинения, поданные в полицию, категорически отвергаются мистером Уорнером и являются либо полностью бредовыми, либо являются частью преднамеренной попытки привлечь внимание общественности… Любые утверждения о сексуальных нарушениях или насилии в то или в другое время являются ложными».

Вот выдержки из других заявлений про Мэнсона от других пострадавших.

Эшли Уолтерс

«Я продолжаю страдать от посттравматического стрессового расстройства и борюсь с депрессией. Я поддерживаю связь с довольно многими людьми, которые пережили собственные травмы под его контролем. Поскольку все мы, как выжившие, изо всех сил пытались продолжить свою жизнь, я продолжала слышать истории, тревожно похожие на мой собственный опыт. Стало ясно, какое насилие он причинил; он продолжает причинять стольким людям боль, и я не могу оставаться в стороне и позволять этому случиться с другими. Брайан Уорнер должен быть привлечен к ответственности».

Сара Макнили

«Я боялась привлечь к себе внимание, чтобы снова не попасть под его давление. Из-за того, как он относился ко мне, я страдаю проблемами психического здоровья и посттравматическим стрессовым расстройством, которые повлияли на мои личные и профессиональные отношения, самооценку и личные цели. Я считаю, что ему удается разрушать жизни людей. Я поддерживаю все, что тут сказано, и пусть все выскажутся. Я хочу, чтобы Брайан отвечал за свое зло».

Эшли Линдси Морган

«У меня ночные кошмары, посттравматическое стрессовое расстройство, тревожность. Я стараюсь постоянно умываться, чтобы избавиться от него или от меня…. Я иду вперед, чтобы он наконец остановился».

Габриэлла

«Мне потребовалось пять лет, чтобы высказаться и сказать, что у меня были оскорбительные отношения. Мне поставили диагноз посттравматическое стрессовое расстройство, и мне до сих пор снятся кошмары. Я заблокировала много воспоминаний, но чувства остались и проявляются по-разному. Причина, по которой я наконец рассказываю об этом травматическом опыте, заключается в моем исцелении и в том, что я больше не молчу. Я не считаю справедливым, что кто-то не несет ответственности за свои ужасные действия. Я не жертва. Я выжившая».