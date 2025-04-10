Почему распался дуэт HammAli & Navai

Дуэт радовал слушателей своими хитами на протяжении девяти лет.



HammAli & Navai

«За эти годы мы сделали много значимого: мы лечили души, писали песни о любви, давали концерты и собирали стадионы, — отметил он. — Мы разговаривали с нашими слушателями и стремились создавать музыку, которая затрагивала сердца людей».

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Однако с течением времени HammAli заметил, что их взгляды на жизнь начали расходиться.

«Каждый из нас поменялся, и мы начали видеть мир по-разному. В том контексте, как мы сейчас его видим, продолжать совместную работу становится довольно сложно», — признался певец.

Несмотря на расставание, HammAli подчеркнул, что он по-прежнему ценит достигнутые успехи и впечатления, которые они подарили своим фанатам за годы совместной работы. Артисты готовы двигаться дальше и искать новые пути в своей карьере.