«Жара Music Awards» отметила Билана, Киркорова и Краймбрери

Лидером по количеству наград стал Дима Билан, получивший сразу три приза в номинациях «Певец года», «Вне времени» за дуэт с Юлей Зиверт «Это была любовь», а также «Digital-проект» за «13 друзей Билана».



Дима Билан

«Буду честен! Огромным трудом и ценой достаётся ваша любовь, всегда говорил об этом. И колоссальный труд со своими страхами, переживаниями, радостями, болячками, моментами счастья, травмами и вечном поиске НОВЫХ форм высказывания! Иногда доступных, понятных, близких духу времени и запросу! И иногда сложных непопулярных выходов в сторону, за поля привычного! Отсюда и постоянный поиск стилей музыки, форм, звукоизвлечения и т.д.! Нельзя, да и неинтересно полностью плыть по течению хита, необходимо иногда давать выход своим смелым идеям! Это и даёт полный спектр чувств и ощущений от процесса в творчестве! И не бывает лёгонькой профессии, если относишься к ней с максимальной самоотдачей! Спасибо всем за вчера и эту высокую оценку! И знайте, - я не молюсь на награды, я благодарю за них и ставлю новые цели, которые все больше обращены вглубь человека! ЖАРА ТВ - вы умеете от души делать праздник для ваших зрителей! Спасибо за вчерашнее удовольствие!!!», - восторженно высказался Дима Билан.

Специальным призом «За вклад в искусство» организаторы премии отметили Филиппа Киркорова. Он получил также награду в номинации «Саундтрек года» за песню «Раненый» из восьмых «Елок». Две награды получила также Мари Краймбрери. Она стала «Певицей года» и получила «Женское видео» за клип «Самолет».





Клаву Коку, завоевавшую номинацию «Связь поколений» за дуэт с группой «Руки вверх» «Нокаут», объявление ее победы застало в туалете.

«Ребята, короче мне дали премию, а я в этот момент была в туалете. Удача - моё второе имя», - смеется Клава в своих соцсетях.

«Коллаборацию года» взяли Мот и Jony с песней «Лилии». «Интернет-хит» достался Хабибу и его «Ягоде-малинке». Исполнители хита «Малинова лада» Gayazov$ Brothers взяли номинацию «Фан-клуб», а Ольга Бузова получила «Трендсеттер года».

Победители премии «Жара Music Awards 2022»: