HammAli и Тимати спели денежную «Баю-Бай»

Режиссер Заур Засеев снял череду рекламных роликов более чем от десяти компаний, перемежая их дружеским общением между HammAli и Тимати, призывом заказывать HammAli и Navai на корпоративы (с ними, видимо, большие проблемы), космосом с гуманоидами, роскошным замком с девушками-куклами, и, конечно, большим количеством роскошных автомобилей.

«Сделал лям в 24, через год лямов четыре», - хвастаются артисты.



Тимати

Денег так много (виды на огромные пачки долларов прилагаются), что артисты собираются поставить дома банкомат. Учитывая, что банкоматы нынче выдают только рубли, видимо, у артистов есть огромная нужда в рублях.