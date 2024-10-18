Баста, Чеботина, Качер, Краймбрери и другие перепели хиты Игоря Крутого

Первый трибьют-альбом, посвящённый юбилею композитора, вышел на лейбле VK Records и объединил артистов разных жанров и поколений: Басту, Lyriq, Сергея Бурунова, Filatov & Karas, Люсю Чеботину, Navai, Гарика Харламова, Азамата Мусагалиева, Artik & Asti и Артёма Качера, Amirchik, Мари Краймбрери, Mia Boyka, Анет Сай и Владимира Преснякова.

Игорь Крутой: «Я полностью доверял каждому артисту, что-то удивило, что-то очень понравилось. Каждая композиция в альбоме для меня имеет особое значение: 20 лет назад на „Фабрике звёзд — 4“ появились песни „Понарошку“ и „Где же ты?“, которые живут до сих пор своей жизнью. Для меня дорог трек „Любовь, похожая на сон“ и не менее дорог „Я люблю тебя до слёз“ — с этими композициями связаны воспоминания и эмоции. Особенно удивил результат творческого дуэта „Купание обезьяны в тёплой воде“, прочтение Мари Краймбрери, и я преклоняюсь перед Бастой и безмерно уважаю его как художника, аранжировщика, музыканта, личность и ценю его отношение к работе над моим творчеством».



Игорь Крутой

Одной из культовых работ в альбоме является песня «Мадонна», которая вошла в репертуар Александра Серова в 1987 году и стала настоящим шлягером того времени. Одноимённая пластинка разошлась общим тиражом 2 500 000 экземпляров, а Серов молниеносно стал кумиром для миллионов советских слушательниц. На трибьюте главный хит исполнили в дуэте Баста и Сергей Бурунов.

Баста (Василий Вакуленко): «„Мадонну“ я пою в караоке. Эта композиция — шедевр, и всем ясно, что перепеть оригинал невозможно. Мы с Сергеем просто сделали свою версию: два больших фаната встретились на одном треке и записали кавер с любовью и уважением к мастеру. У Сергея большой актёрский талант, благодаря которому удалось, на мой взгляд, попасть в нужное настроение. Получился предновогодний ностальгический трек с аранжировкой в стиле советского диско, где есть воспоминания и связь через поколение».



Баста

Cергей Бурунов не сразу воспринял идею записи композиции всерьёз, но абсолютно гармонично стал частью творческого объединения с Бастой.

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Сергей Бурунов: «Идея дуэта всецело принадлежит Василию Михайловичу. Я сначала относился к этому как к шутке, когда Вася говорил: „Давай споём „Мадонну“!“. Но в итоге получился очень необычный и оригинальный трек. Мне кажется, мы с Василием звучим очень гармонично. Немного хулиганим, но оставляем драматическую составляющую. Безусловно, это гимн любви, но любви неразделённой. Для меня эта песня о громадном человеческом одиночестве».

Исполнители, записавшие кавер-версии для трибьют-альбома, примут участие в специальном концерте, премьера которого состоится в VK Видео, а также в эфире одного из телеканалов этой осенью.

Полный треклист трибьюта «Крутой альбом»:

«Пальма-де-Майорка» — Баста & LYRIQ (оригинальное исполнение: М. Шуфутинский) «Мадонна» — Баста & Сергей Бурунов (оригинальное исполнение: А. Серов) «Отпусти меня» — Filatov & Karas (оригинальное исполнение: И. Дубцова) «Разве ты любил» — Люся Чеботина (оригинальное исполнение: А. Лорак) «Любовь, похожая на сон» — Navai (оригинальное исполнение: А. Пугачёва) «Свадебные цветы» — «Купание обезьяны в тёплой воде», дуэт Гарика Харламова и Азамата Мусагалиева (оригинальное исполнение: И. Аллегрова) «Где же ты?» — Artik & Asti и Артём Качер (оригинальное исполнение: Алекса) «Мой друг» — Amirchik (оригинальное исполнение: И. Крутой, И. Николаев) «Я люблю тебя до слёз» — Мари Краймбрери (оригинальное исполнение: А. Серов) «Понарошку» — MIA BOYKA (оригинальное исполнение: Ю. Титов) «Папа, мама» — Анет Сай (оригинальное исполнение: A'STUDIO) «Навсегда» — Владимир Пресняков (оригинальное исполнение: И. Крутой)

Seville (солистка Artik & Asti): «Я с детства обожала песню „Где же ты“ и её исполнительницу — Алексу. Я слышу и чувствую в ней женскую лёгкость и игривость, именно эти хрупкие эмоции мы постарались передать слушателю. Особенно хочу поблагодарить Артёма Качера, ведь его участие и мужское прочтение некоторых фраз придало особую лиричность: „…ты идёшь одна без меня“ — это ли не мило? Artik спродюсировал трек в стиле синтвейв с ретроэффектами на вокале».



Seville и Артём Качер

Артём Качер: «Что ни песня у Игоря Яковлевича, то исторический памятник. Мы попытались сделать немного другую версию, но полностью оставить дух и характер произведения. Ретрозвучание 80–90-х уносит в глубокую добрую ностальгию: первая влюблённость, первые переживания, первые эмоции от юношеской чистой любви».

Гарик Харламов (участник группы «Купание обезьяны в тёплой воде»): «Нашей задачей было сохранить тот смысл, который есть в песне. Скажем так: мы взяли в аренду замечательную композицию Игоря Яковлевича Крутого и постарались исполнить её в стиле нашей группы. Получилось или нет — решать слушателю. Над треком трудились Азамат Мусагалиев и наши музыканты. Всё, что сделал я, — постарался спеть».



Мари Краймбрери

Мари Краймбрери: «Песня „Я люблю тебя до слёз“ вышла, когда мне было 5 лет. Как будто бы даже в детстве мне было понятно, о чём она. Когда я пришла на запись в студию, прониклась до мурашек. Многогранность мелодий и цитат из этой песни были созданы, чтобы жить вечно. Такие композиции не повторяются, к ним можно только прикоснуться, и я счастлива, что Игорь Крутой позволил мне это сделать».