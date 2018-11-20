Крутой, Матвиенко и Гагарина вошли в Совет по культуре

В обновлённом Совете – 55 человек, из которых в прежнем составе Совета работали 27 человек. Это известные музыканты Валерий Гергиев, Юрий Башмет, Владимир Спиваков, Денис Мацуев, деятели театрального искусства Александр Калягин, Евгений Миронов, Валерий Фокин, балерина Светлана Захарова, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, скульптор Андрей Ковальчук, кинорежиссёр-документалист Сергей Мирошниченко, художник-аниматор Александр Петров, хореограф Борис Эйфман, руководители образовательных учреждений искусства Николай Цискаридзе, Владимир Малышев, Семён Михайловский, писатели Алексей Варламов и Валентин Курбатов, председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Г.А.Шевкунов) и другие.



Игорь Матвиенко

Среди новых членов Совета, включённых в его состав настоящим Указом, известные и авторитетные деятели культуры и искусства разных поколений: кинорежиссёры Фёдор Бондарчук и Андрей Михалков (Кончаловский), общественный деятель Наталья Солженицына, руководители ведущих музыкальных и драматических театров Владимир Урин, Дмитрий Бертман, Михаил Бычков, Владимир Машков, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, руководители крупнейших музеев Зельфира Трегулова и Светлана Мельникова, писатель и литературовед Евгений Водолазкин, детский писатель Анастасия Орлова (А.А.Рогах), композиторы и музыкальные продюсеры Игорь Крутой, Алексей Рыбников, Игорь Матвиенко, артистка эстрады Полина Гагарина, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, ректор театрального института имени Б.Щукина, актёр Театра имени Е.Вахтангова Евгений Князев, директор Московской филармонии Алексей Шалашов.

Заместителем председателя Совета переутверждён кинорежиссёр, директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, секретарём Совета – советник Президента Владимир Толстой. В составе Совета представители всех федеральных округов Российской Федерации, восемь членов Совета представляют Санкт-Петербург, 10 – другие регионы России (Чеченскую Республику, Республику Крым, Красноярский и Приморский края, Воронежскую, Пермскую, Псковскую, Тульскую и Ярославскую области, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру).

Одновременно с внесением изменений в состав Совета по культуре и искусству соответствующим распоряжением Президента Российской Федерации утверждён новый состав его президиума. В соответствии с пунктом 9 Положения о Совете (утверждён Указом Президента № 1132 от 30.08.2004 года) количественный и персональный состав президиума Совета определяется Президентом и подлежит ротации один раз в год. В нынешнем составе президиума 15 человек, восемь из которых входили в его предыдущий состав.

Утверждены также руководители четырёх межведомственных комиссий при Совете, формируемых для рассмотрения актуальных вопросов государственной культурной политики по направлениям:

«Современная культурная политика и развитие творческих инициатив» (советник Президента, секретарь Совета при Президенте по культуре и искусству В.И.Толстой);

«Гуманитарное развитие, художественное образование и творческое воспитание подрастающего поколения» (генеральный директор Московской государственной академической филармонии, президент Союза концертных организаций России А.А.Шалашов);

«Сохранение, использование и популяризация историко-культурного наследия, развитие культурно-познавательного туризма» (генеральный директор Государственного Эрмитажа М.Б.Пиотровский);

«Международное культурное сотрудничество» (генеральный директор Государственной Третьяковской галереи З.И.Трегулова).