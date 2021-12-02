Владимир Киселев подал в суд на Игоря Крутого

В РМГ появились новые гендиректор и управдиректор Новым генеральным директором "Русской медиагруппы" (РМГ) стала Любовь Маляревская, которая с 1 марта сменит на этом посту Романа Саркисова. Такое решение принял совет директоров АО "Русская Медиагруппа".



Маляревская с декабря 2015 года работала заместителем гендиректора РМГ по экономике и финансам, отвечала за финансовую и операционную деятельность группы компаний. В должность она вступит с 1 марта.



До прихода в РМГ Маляревская более 13 лет работала в компаниях PwC, Deloitte, BDO, являлась управляющим директором департамента финансов ПАО "Сбербанк".



Саркисов пришел в РМГ в октябре 2015 года, в декабре занял должность...

RU.TV объявил войну конкурентам В шоу-бизнесе разразился новый скандал — накануне музыкальной премии MusicBox ряд артистов получили звонки с «настоятельной рекомендацией» не появляться на церемонии. Звонки раздавались от сотрудников «Русской медиагруппы».



— Да, это действительно так. Они не просто звонят, а в жесткой форме запрещают приходить на нашу премию, грозят убрать их из эфира на всех радиостанциях и автоматом выключить из «Золотого граммофона», — рассказала Super генеральный директор холдингла MusicBox Наталья Палинова. — Сейчас стало известно, что они не только обзванивают артистов, которые в ротации, но и начинающих. Запрещают им появляться на красной дорожке, говоря тем самым...

Сергей Кожевников готов продать свою долю в РМГ Совладелец «Русской медиагруппы» Сергей Кожевников (контролирует 22% холдинга) намерен продать свою долю в радиохолдинге, если поступит «хорошее предложение». «Если поступит хорошее предложение, я готов выйти из состава акционеров. Я не вижу для себя перспектив в плохо управляемой компании», — сообщил RNS Кожевников, отметив, что сейчас переговоры о продаже доли не ведутся. По словам Кожевникова, стоимость частот холдинга составляет $60–70 млн.







Сергей Кожевников



«Безусловно, я бы уже расстался с этим активом, потому что эмоциональной привязанности у меня сейчас нет. Но проблема в том, что у нас нет диалога со старшим акционером — более...

У Хит FM новый программный директор Роман Олегов назначен на должность программного директора радиостанции ХИТ FM. Роман окончил Физический факультет Московского Государственного университета им. М.В. Ломоносова. Карьера на радио началась в студенческие годы на «Европе Плюс»,

где он, стал одним из первых ди-джеев, а также музыкальным редактором, параллельно сотрудничал с радиостанцией «Ретро FM» в качестве саундпродюсера.





Роман Олегов



В 2002 Роман перешел на должность директора программ «ХИТ FM». Кроме того, он выступал продюсером и программным директором на радиостанции «Энергия».

В 2006 Роман...