XV Русская Музыкальная Премия телеканала РУ.ТВ назвала лучших

В юбилейный год телеканал РУ.ТВ выступил проводником русского культурного кода, превратив церемонию в грандиозный манифест дружбы народов. Богатейшее наследие страны, от балета и литературы до космоса и народных промыслов, ожило в декорациях, сценических номерах и дресс-коде гостей. Воплотить все это помогли самые инновационные технологии. В результате сцена «ВТБ Арены» стала пространством, где слились традиции и современность.



Русская Музыкальная Премия телеканала РУ.ТВ

Главной частью вечера было награждение лауреатов, за которых голосовали зрители. Выбор миллионов определил, кому же достанутся статуэтки – уменьшенные копии тульского самовара в обновленном дизайне. Лауреатами XV Русской Музыкальной Премии телеканала РУ.ТВ стали:

Номинация «Лучший старт РУ.ТВ»: HOLLYFLAME

Номинация «Лучшая коллаборация»: ICEGERGERT, Zivert «Банк»

Номинация «Лучшая группа»: ARTIK & ASTI

Номинация «Лучшая песня»: Ваня Дмитриенко, Аня Пересильд «Силуэт»

Номинация «Лучший видеоклип»: Клава Кока «СПЛЕТНИ. ШУМ. ЛУК»

Номинация «Лучший исполнитель»: Дима Билан

Номинация «Лучшая исполнительница»: Мари Краймбрери

Номинация «Лучшее сольное концертное шоу»: Zivert «Где-то в ретро»

Номинация «Музыка в Сети»: Sabi, MIA BOYKA «Базовый минимум»

Номинация «Лучшее танцевальное видео»: Артур Пирожков «Само собой»

Номинация «Лучший альбом»: Сергей Лазарев «Счастливые тоже плачут»

Номинация «Легенда РУ.ТВ»: Филипп Киркоров

Номинация «Лучший фан-клуб»: ЦУ Е ФА

Специальная номинация «Музыка большой страны»: AY YOLA, Алсу «Ay, bylbylym»

Специальная номинация «Последний из первых»: Сергей Шнуров и группировка «Ленинград»

Специальная номинация «Любовь вне времени»: Любовь Успенская

Специальная номинация «Выбор VOICE»: Сергей Лазарев

Специальная номинация «Взлёт года by ROCKET RECORDS»: Kiliana

Специальная номинация «Видео как искусство»: МАРФА «Белый кролик»

Специальная номинация «Музыка двух сердец»: Владимир Пресняков и Наталья Подольская

Специальная номинация «Музыка добра»: Жасмин (присвоена певице за ее помощь пострадавшим от стихийного бедствия в Дагестане)





Специальная номинация «Перезагрузка»: Анастасия Барашкова, Samoel «Малиновые сны»

Специальная номинация «Голос поколения»: Валя Карнавал





Специальная номинация «Откровение года»: Надежда Королёва

Телеканал намеренно отказался в этом году от пышной звездной ковровой дорожки, сделав ее функциональным пространством для общения артистов со СМИ, чтобы сфокусировать все внимание на смыслах, ценностях и людях – исполнителях, специальных гостях и зрителях.

Иллюстрируя концепцию единства народов большой страны, номера Премии телеканала РУ.ТВ превратились в гимн национальному наследию.

Шоу началось с пролога. Зрителям был представлен клип на песню «Родина», написанную специально для церемонии. Композиция воспевает знакомые каждому с детства образы родной страны. В записи аудиодорожки приняли участие звезды РУ.ТВ: Дима Билан, Филипп Киркоров, Алсу, Ирина Дубцова, Алексей Чумаков, Александр Панайотов, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Елена Север, Мари Краймбрери, Юрий Киселев, Клава Кока.



Центральным визуальным элементом сцены стала русская матрешка, только музыкальная – в наушниках.

Открыли церемонию виртуозы из фортепианного трио Bel Suono – яркие представители современного культурного наследия России. Они исполнили на роялях мелодии самых узнаваемых хитов российской эстрады.

Для номера Димы Билана «Гладиатор» в центре «ВТБ Арены» был залит настоящий каток. А на льду танцевал юный, но уже титулованный фигурист Александр Плющенко, что стало данью уважения советским и российским фигуристам, а также элегантной отсылкой на победное выступление певца на «Евровидении».

Особым значением обладал номер AY YOLA и Алсу «Ay, bylbylym». Эта песня стала символом новой главы в истории телеканала РУ.ТВ: именно она открыла эфир для композиций на языках народов России. Сопровождало номер выступление воздушных гимнастов в образах прекрасных птиц, взмывших под потолок прямо над зрителями.

Юрий Киселев с песней «Сердце запоет» подарил зрителям оммаж легендарному российскому балету, а изящные балерины продемонстрировали высоту уникальной русской балетной школы. Вместе с ними на сцену вышла юная скрипачка из Донецка Мария Полозова. А Владимир Пресняков и Наталья Подольская исполнили свой хит «Между нами» под аккомпанемент оркестра струнных из более чем тридцати музыкантов, играющих с завязанными глазами.

Ханна вышла на сцену с песней «Русская красавица» в сопровождении ансамбля народного танца, продемонстрировавшего знаменитый плывущий шаг. Выступление характерного, впитавшего традиции русского народа, ансамбля также украсило задорный номер Ирины Дубцовой «Вологда». А колоритные цыганские танцы дополнили мегамикс хитов Любови Успенской.

Татьяна Куртукова исполнила композицию «Алешенька», а фоном для ее вокала стало появление на сцене казаков, познакомивших зрителей с самобытным искусством юга России – фланкировкой шашками. Валя Карнавал представила номер «Частушка», переосмысливший мотивы русского фольклора. А номер MARGO покорил зрителей образностью: вдохновленный шоу «Маска», он рассказал историю внутреннего раскрытия из эпатажного образа – в утонченную красивую девушку.

Специальными участниками церемонии стали артисты Большого Московского цирка – крупнейшего стационарного цирка Европы. Легендарные династии, номера, вошедшие в золотой мировой фонд, сделали российский цирк важным элементом культурного достояния, и выступления жонглеров, воздушных гимнастов, акробатов как нельзя лучше дополнили номера артистов, придав всей церемонии завораживающей зрелищности.

Заключительным номером шоу стало выступление группы Filatov & Karas с песней «Включи музыку». Сопровождал этот грандиозный момент хор Сретенского монастыря, чье классическое многоголосие органично слилось с электронным битом.

Признаваясь в любви стране, ее истории и традициям, телеканал использовал самые современные спецэффекты, чтобы зрители не могли оторвать глаз от сцены. Выступления звезд сопровождались фаер-шоу, световыми проекциями и даже фонтанами мыльных пузырей, воздушных шаров и конфетти. И количество спецэффектов соответствовало юбилейному статусу Премии.

Проводниками в этот мир гармонии и единства выступили звездные ведущие: Иосиф Пригожин и Ида Галич, Филипп Киркоров и Елена Север, а также Александр Ревва и Клава Кока. Помогал им бессменный голос и лицо телеканала РУ.ТВ Иван Чуйков. Ведущие задавали тон вечера, а также рассказывали про города России, в которых родились участники Премии.

На трибунах «ВТБ Арены» собрались тысячи зрителей, а миллионы могли следить за церемонией в онлайн-трансляции в VK Видео.

Юбилей Премии и телеканала РУ.ТВ стал не просто концертом, а мощным заявлением о том, что русский культурный код звучит современно и актуально, а традиции и многовековые ценности и сегодня способны объединять миллионы людей.