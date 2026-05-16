Артемий Воробьев прорычал «Блогер»

Артемий Воробьев выпустил свою новую шуточную, но до боли точную песню «Блогер» (слушать песню).

Это музыкальное отражение современного общества, где детская мечта «стать космонавтом» стремительно мутировала в «купить кольцевую лампу и снимать челленджи».

«В советское время мальчишки рисовали звездолеты и готовились покорять орбиту. Сегодня такие же мальчишки, даже не доучившись, рвутся в инфополе — снимать распаковки, танцы у подъезда и «честные обзоры» на то, чего не нюхали. Песня «Блогер» — это гимн перенасыщенной реальности, где «экспертом» становится первый, кто включил запись. Артемий легко и дерзко обнажает ключевые язвы явления: низкий профессионализм, отсутствие пользы и километры бессмысленного контента, подменяющего настоящую культуру. Под стремительные гитарные рифы автор с иронией спрашивает: неужели полет к звездам проиграл битву за детские умы формату 15-секундных роликов?», - говорится в описании песни.

