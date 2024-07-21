Дидюля сыграл с Оркестром волынщиков Москвы

На концерт в летний период отпусков пришло не так много зрителей, но все они точно преданные фанаты Дидюли. Аплодисменты, махания телефонами с включенными фонариками, поддерживающие выкрики не прекращались от начала до конца. Благо, что дождя так и не случилось, несмотря на сурово нависающие над парком тучи. Да и с пивом или вином проблем не было (а пару лет назад были, и очень серьезные).



Дидюля

Концерт Дидюли был анонсирован как абсолютно новая концертная программа «Уникальное инструментальное шоу», но это все пиар. На самом деле, Дидюля честно отыграл все свои главные хиты, а вишенкой на тортике стало совместное с Оркестром волынщиков Москвы исполнение свежего совместного трека «Утро на Лох-Несс». Забавно, что штатный духовик группы «Дидюля» Валерий Складанный вполне себе играет на волынке (довольно миниатюрной) в разных треках, но несколько огромных волынок во главе с Артемием Воробьевым, да еще несколько увесистых барабанов в составе, равно как и колоритные шотландские юбки на музыкантах прибавляют, конечно, зрелищности и мощи.

Дидюля сыграл череду самых популярных своих пьес: «Полёт на Меркурий», «Путь домой», «Пещерный город Инкерман», «Фламенко», «Русская», «Айседора» и других. Секрет концертного успеха Дидюли понятен, он играет с ритм-секцией танцевальный дэнс (включая обильную перкуссию), а поверх накладывает аффектированную, даже акцентированную партию акустической гитары, коих он меняет с десяток во время выступления. Тем ценнее его редкие партии классической гитары (он ведь прекрасный академический гитарист), которые он допустил всего однажды. Не что, чтобы я ожидал от него услышать «Арабское каприччио» или Эйтор Вила-Лобос «Этюд №1». Но от отличного академического гитариста хотелось бы услышать что-то в этом духе. Он ведь может.

Об инструментальной музыке почти не пишут, поэтому стоит рассказать, что там с инструментами. А там классическая ритм-секция, только с отдельным перкуссионистом. В пару с солирующей гитарой рискует выдвинуться только духовик Валерий Складанный, рисующий мелодии на инструментах от дудука до кларнета. От вокальных семплов или живого вокала Дидюля после болезненного развода с женой-певицей отказался совсем уже. Только инструментал.

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В целом новая программа Дидюли (если это она) вполне импровизационна и свежа. Его гитарная техника может получить много нелестных отзывов от академистов гитары, но она самобытна и она яркая. Аффектированная гитара волнует поклонников, она задает тон. Лично мне не хватило яркости мелодий и… мощности аппарата. Для площадки, где звук улетает в небо, нужен все-таки более мощный посыл. Ну ладно, технические темы. А вот сам Дидюля — отличный фронтмен, он просто зажигал в паузах, это нужно зрителю.



Дидюля

И вот Оркестр волынщиков Москвы. Сначала на сцене появились только барабанщики Оркестра. А потом и сам Оркестр. В килтах, с мощным звуком волынок. Давайте так, это не самая яркая песня Дидюли и не самая яркая Оркестра волынщиков. Но когда они вместе, - это уже ярко и музыкально. «Утро на Лох-Несс» можно послушать уже везде. Не хит, но самобытно. А дальше можно домысливать все, что угодно.

Дидюля сыграл феерично. Ну не знаю я любого другого гитариста, который сможет собрать на свои мелодии множество людей. Он играет то, что людям нужно. И это весьма интеллигентная публика, если что. Дидюля ловит вибрации, и складывает их в одну шкатулку: собственные концерты.

Гуру КЕН