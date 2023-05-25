«ДиДюЛя» откроет музыкальный портал в космос на ВДНХ

Один из самых ярких представителей эстрадно-инструментального жанра, гитарист и композитор Дидюля сыграет большой сольный концерт на сцене Зеленого театра ВДНХ 2 июля. Теплым воскресным вечером под зелеными кронами деревьев уютное пространство концертной площадки наполнится магической энергией лучших композиций за всю историю группы «ДиДюЛя». В обновленную программу концерта войдут произведения из нового альбома маэстро, ранее не звучавшие на концертах.



Дидюля

«Это будет большой, электрический, яркий концерт без единого слова, но с напором и энергией. Концерт-рассказ, концерт-путешествие по разным странам, континентам, эпохам и галактикам, - поделился исполнитель. - Примечательна сама по себе сценическая площадка под открытым небом - Зелёный театр на ВДНХ - мы будем играть музыку, которая пронизана энергией космоса, в гармонии с природой и небом».

Основу программы будут составлять проверенные временем и полюбившиеся поклонникам композиции: «Фламенко», Arabika, «Полёт на Меркурий», «Уличные страсти», «Греческая», «Айседора», «Русская». Но поклонников исполнителя ждет приятный сюрприз: новая музыка, которую организаторы держат пока в тайне. Зрители смогут оценить игру виртуозных музыкантов, живой звук, потрясающий свет, уникально срежиссированный для каждой композиции.

Зеленый театр ВДНХ выбран не случайно — это легендарная открытая площадка, наполненная эмоциями и историей советского периода нашей страны. Архитектура того периода и атмосфера выставочного комплекса располагают к релаксации, состоянию спокойствия, радости и творческого наполнения.

Дидюля — композитор и лидер одноименной группы, которая играет музыку в стилевом диапазоне от нео-фламенко до рока и фолка. На концерте со сцены не звучит ни единого слова — язык инструментальной музыки понятен зрителям всех стран и континентов.