Музыкальное издательство «Джем» признано несостоятельным

Леонид Величковский — бывший участник группы «Технология» и продюсер таких артистов, как Лада Дэнс и «Стрелки». Как сообщил сам Величковский, в отношении компании введена процедура наблюдения.



Леонид Величковский

Причина — долги за авторские права: более 7 млн рублей, которые, по словам композитора, накопились из-за многолетнего «бездоговорного использования его интеллектуальной собственности». Только с ноября прошлого года он подал 14 исков против «Джема» — речь идет о треках, которые в 90-х звучали повсюду: «Девочка-ночь», «Красавчик», «С новым годом», «Все, что ты хочешь» и других.

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Несмотря на активную дистрибуцию музыки популярных исполнителей — от Дмитрия Маликова и группы «Мираж» до «Кар-мэн» и тех же «Стрелок» — издательство завершило 2024 год с убытком 6,5 млн рублей при выручке 38,7 млн. В открытых источниках отсутствует информация о каком-либо имуществе компании.

Основной владелец «Издательства Джем» — Андрей Черкасов (83,33%), оставшаяся доля принадлежит самому юрлицу.