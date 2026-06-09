Гендиректор ЕМГ Роман Емельянов: ИИ никогда не заменит настоящих радиоведущих!

Сессия «Экономика внимания как новая инфраструктура рынка» прошла в рамках «Дня будущего».

«В борьбе за внимание рынок начал проигрывать в качестве контента. Однако сегодня эксперты наблюдают новый тренд — фиксируется усталость от AI-контента и “цифрового шума”. Чтобы привлечь и удержать внимание, нужно быть искренним, настоящим, не бояться показать лицо», — отметил Роман Емельянов.



Роман Емельянов

Кроме того, эксперт обозначил повышение интереса молодой аудитории к «содержательной» музыке, которая несёт глубокий смысл и транслирует непреходящие ценности.

«ИИ никогда не заменит настоящих радиоведущих. Хотя в краткосрочной перспективе это может сэкономить бюджеты, такое решение приведёт к оттоку аудитории и потере доверия. Слушатель должен быть уверен, что по ту сторону эфира живой человек», — добавил генеральный директор ЕМГ.