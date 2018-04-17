Киркоров запретил крутить свои песни на ЕМГ

В распоряжении SUPER оказался документ, подписанный генеральным директором компании «Филипп Киркоров продакшн», где описаны претензии артиста.



Филипп Киркоров

С чего вдруг изменился цвет настроения Филиппа Бедросовича по отношению к некогда дружественному ему г-ну Емельянову, пока не сообщается. Источники из окружения артиста рассказали, что причина — затяжной конфликт между певцом и медиаменеджером, разгоревшийся в прошлом году. В случае не исполнения требований Киркорова, для ЕМГ дело может закончится судом.

Официальный комментарий Романа Емельянова: "Да, мы получили письмо от представителей Филиппа Киркорова, но на большинстве станций ЕМГ его песни давно не звучат или никогда не звучали вовсе, поэтому не видим повода для беспокойства".

К слову, в прошлом году с точно такими же требованиями к "Европейской медиа группе" выступил Григорий Лепс, потребовав убрать из эфиров все песни из его репертуара.