Филипп Киркоров намекнул, кому посвятил «Давно всё хорошо»

Живую премьеру Филипп Киркоров устроил в шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Новую песню «Давно всё хорошо» написала певица Мари Краймбрери – под впечатлением от истории из жизни артиста, услышанной на съемках телешоу «Маска».

«Я так жалею, что эта песня не попала в альбом UNO. Она была написана специально для меня. Мари услышала мою историю и так вдохновилась, что получилось такое вот полотно. Сегодня она звучит первый раз в живом исполнении», – рассказал Киркоров перед исполнением.



Впервые в живом исполнении трек прозвучал на «Авторадио»

На вопрос, кому именно посвящена песня, Киркоров не стал отвечать прямо. Предложил ведущим шоу догадаться самим.

«Песня об очень важном для меня человеке, которого я любил. Она дала мне свой опыт, свой талант, научила различать белое от черного. Как ее зовут – решать вам», – помолчав, сказал он.



Новая песня связана с историей жизни артиста

Музыкальная премьера стала главным событием эфира, однако артист успел анонсировать и другие события. Ближайшие три концерта Филиппа Киркорова пройдут в московской Live Арене – 27 и 28 февраля, а также 1 марта. Программа без названия объединит лучшее за 40 лет.

«Ну как это назвать? Обидишь ту или иную песню. "Я не Рафаэль", "Вива Ля Дива", "Ой, мама, шика дам"… Поэтому решили: просто на афише – «Поет Филипп Киркоров". Все. И с этим поедем по всей стране», – сообщил артист.



Филипп Киркоров рассказал о большом туре по стране

Это первый масштабный тур после долгой паузы. Три года не пелось, не хотелось, настроения не было, признался Киркоров.

«А теперь, когда появился свет в окне, у меня появилось желание вновь тряхнуть стариной. Начал с Самары – солдауты, аншлаги», – поделился певец.

После Москвы тур продолжится в Петербурге – три концерта в зале «Октябрьский» в апреле, а затем охватит всю страну от Калининграда до Владивостока, включая летний этап.



Артист обещает сюрпризы уже в фойе перед концертами

На ближайших концертах состоится первая продажа винилового альбома UNO: 17 треков в цифровом формате и 12 на пластинке. Половина – хиты последних лет («Фиолетовая вата», «Черная пантера», «Везувий»), половина – новые записи. Первые экземпляры появятся в продаже прямо в Live Арене. Тираж ограничен.

«Это лимитированная коллекция. Очень шикарное и красивое издание. И первые зрители увидят это 27 февраля», – пообещал певец.

Кроме того, на концертах будет доступен мерч, выпущенный совместно с брендом You Wanna: кепки, худи и десять видов футболок. Также художник Максим Таран выпустил 100 авторских тубусов с уникальными портретами Киркорова – все разные. В одном из них спрятан жетон-сердечко, дающий право на личную встречу с ним, заявил артист в эфире «Авторадио».