BTS, Шакира и Мадонна выступят в финале ЧМ по футболу 2026

Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах — Соединенных Штатах, Канаде и Мексике. В нем примут участие команды из 48 государств. Звездный состав артистов соберется в заключительный день чемпионата на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси (США). Примечательно, что это будет первое выступление Мадонны, Шакиры и BTS на одной сцене и в прямом эфире.

Куратором мероприятия выступил Крис Мартин, фронтмен Coldplay. Он уже не раз работал с участниками BTS. В 2021-м у групп вышел совместный хит «My Universe». А в 2022-м Coldplay выступили соавторами песни «The Astronaut», выпущенной участником группы Джином.

Для Шакиры футбольные мероприятия не в новинку. В 2010-м она записала гимн тогдашнего чемпионата мира – «Waka Waka (This Time for Africa)». Он до сих пор остается одной из самых популярных «футбольных» песен. В 2026-м Шакира вновь напишет гимн. Это будет дуэт с нигерийским музыкантом «Burna Boy». Трек под названием «Dai Dai» должен выйти завтра.

В 2022-м Чонгук, участник BTS, выступил на открытии Чемпионата мира по футболу в Катаре. Он также написал для него песню «Dreamers». В марте BTS вернулись с первым за пять лет альбомом «Arirang». Сейчас группа гастролирует по миру с туром в поддержку релиза. Вероятно, на открытии чемпионата прозвучат некоторые треки с «Arirang».



Madonna

Возможно, Мадонна представит песни из нового альбома «Confessions II», релиз которого назначен на 3 июля. В него должны войти уже известные треки «I Feel So Free» и «Bring Your Love», дуэт с Сабриной Карпентер. «Confessions II» – первая работа Мадонны за семь лет и сиквел ее культового альбома «Confessions On A Dance Floor» (2005).

Средства от шоу будут направлены в Образовательный фонд FIFA Global Citizen — «знаковую инициативу, нацеленную на сбор 100 млн долларов для расширения доступа к качественному образованию и футболу для детей по всему миру».

Ранее стало известно, что на открытии Чемпионата выступят Лиса из Blackpink, Кэти Перри, Future, Аланис Мориссетт и другие звезды. Церемония пройдет сразу в трех городах: Лос-Анджелес (США), Торонто (Канада) и Мехико (Мексика).