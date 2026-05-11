Oyme вдохновились Ньюманом и йохикко в песне «Чавка»

Ранее песню «Чавка» музыканты презентовали на своем сольном концерте в Москве, и вот трек появился на всех стримингах.
Солистка Oyme Ежевика Чегодаева рассказывает об этой песне так:
«Отгадайте эрзянскую загадку: Сумасшедшие женщины над селом летают?
Это чавка из Мордовии и девушки группы «Ойме» из Москвы. Чавка в переводе с северо-западного диалекта эрзянского языка – галка. Галка – птица громкая, энергичная, живет в стае. Точно девушки «Ойме» в коллективе.
Галка – птица однолюб, партнёр у неё один на всю жизнь! Вот и в припеве трека цитата народной масленичной песни про невесту, птицу, плодородие, свадьбу и магию превращения. А в куплетах авторский текст про любовь, ожидание того самого Единственного и магию притяжения. А между ними речитатив: заговор – приговорка: «Тиги-да-да, чеги-да-да…чеги да!»
Музыкальный рецепт Чавки оригинален: взять щепотку волшебства, вдохновившись киномузыкой Томаса Ньюмана, аутентичный шершавый тембр карело-финского струнного инструмента йохикко, добавить главный ингредиент — много женского народного многоголосия. И всё это бросить в котёл аутентичной этники под современные биты. Так и получилось «колдовское» варево: новая песня группы Oyme «Чавка» — задорная и немножко мистичная со здоровым чувством сюрреализма».