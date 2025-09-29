Oyme и ST показали клип «А я родом» о разнообразии культур

О его смерти сообщила в соцсетях семья покойного. Юрий Чернавский «29 сентября 2025 года ушел...

Композитор Юрий Чернавский скончался 29 сентября 2025 года в возрасте 78 лет в Лос-Анджелесе.

Музыкальный ролик снимался в самых живописных уголках России — на величественном Алтае и у...

Фолк-коллектив Oyme и рэпер ST (Александр Степанов) выпустили клип на песню «А я родом» (смотреть...

Главным способом не поддаваться хандре россияне называют общение с близкими — его выбирает четверть...

Ко Дню осенней хандры музыкальный сервис Звук узнал, как россияне справляются с сезонной...

«Дай знать» наполнена искренностью и лёгкой иронией — это словно романтический монолог, отражающий...

После летнего трека «Каблук» Barinova представила свою новую песню «Дай знать» (слушать песню).

В альбом «Here for It All» вошли 11 песен, в том числе «Play This Song» с участием Андерсона Пака и...

Мэрайя Кэри выпустила свой 16-й студийный альбом «Here for It All», ставший ее первой работой за...

Doja Cat выпустила альбом «Vie», первый за два года, и клип «Gorgeous» с Ириной Шейк (слушать...