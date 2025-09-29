Oyme и ST показали клип «А я родом» о разнообразии культур

Музыкальный ролик снимался в самых живописных уголках России — на величественном Алтае и у кристально чистых вод Байкала, в Коломенском и Калязине. Эти природные локации стали идеальным фоном для воплощения идеи национального единства. В общей сложности процесс занял практически неделю.
««Столько тут красот, что ни счесть» (с). И в клипе на песню «А я родом» мы хотим показать вам эти красоты! Снимали в нескольких городах и в нескольких часовых поясах. В клипе, в кадре и за ним, задействовано огромное количество людей! Невероятно сложная и масштабная съёмка, которая стала возможна благодаря поддержке ПФКИ! В клипе мы хотели показать красоту и многонациональность нашей страны. Выделить и сохранить её культурное наследие! Подчеркнуть единство и дружбу народов», - поделился Александр Степанов.
«В клипе мы были в аутентичных костюмах эрзянки, мокшанки, терюханки и шокшанки. Это основные этнические группы мордвы. Мордовия, кстати, наш родной край. Для многонациональной России хоровод - знак единения противоположностей. Поэтому мы выходим навстречу друг другу как будто из 4 частей света и объединяемся в единый хоровод-круг. Круг вообще универсальный символ, семантика которого у разных народов означает защиту, непрерывность и неразрывность», - поделились участницы Oyme.
Культурное богатство страны в музыкальном видео представлено через самобытные коллективы. В съемках клипа приняли участие кавказский, чукотский, татарский, башкирский, марийский, русский и калмыцкий ансамбли. Артисты в традиционных костюмах создали завораживающий хоровод, символизирующий неразрывную связь между народами нашей страны.
«Всё началось, когда мне пришла идея создания песни, в которой бы отразились многонациональные традиции нашей широкой прекрасной страны, рассказывает лидер Oyme Ежевика Чегодаева. - Команда Oyme и продюсер Владимир Осинский помогли оформить идею музыкально, так и назвали трек «Russia».
А через несколько лет поступило предложении от Первого канала и Константина Эрнста исполнить эту песню на международной выставке «Россия», только сделать это вместе с другим артистом дуэтом и в несколько ином амплуа. Этим артистом оказался Александр Степанов, рэпер ST. Так что вначале в первой версии нашего дуэта в припеве звучала основная тема как раз песни OYME - Russia. Затем уже при записи было принято обоюдное решение заменить народную тему авторской мелодией Саши. А девочки «ОЙМЕ» распели эту мелодию многоголосно».