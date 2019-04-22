Oyme спела старинную дагестанскую легенду «Мать ветра»

Съемочной площадкой и основным местом действия клипа стало горное село Гамсутль. Привлечь внимание общественности к сохранению культурного наследия и национальных языков – таковы задачи новой работы Oyme, обычно исследующей финно-угорское наследие мордовских земель, эрзянское и мокшанское.

В основе трека, созданного под руководством известного кинокомпозитора Владимира Осинского, аварская народная песня, которая записана в Гунибском районе Дагестана в одной из экспедиций группы Oyme (OYMEexpeditions).

- Клип о любви к родине, о мирном образе мужчины-пастуха как о созидателе, настоящем защитнике своей земли. Таков его долг - продолжать создавать гармонию здесь, которая отразится эхом в далеком мире, говорит режиссер клипа Максим Быканов.

Мать Ветра («Гьорол эбел» на аварском) – мифический персонаж. Дух или божество, к которому обращались за поддержкой женщины. Некая сила, забирающая печаль из сердца и дарующая надежду.

- По жанру это любовная лирика, настолько пронзительно исполняемая жителями, точно плач об ушедшем мужчине, - рассказывает Ежевика Спиркина, этномузыколог, руководитель OYME. - Ладонь - защита, доверие. Аварский солярный знак - непрерывное движение, жизнь, вечность. Аварец просыпается, оглядывается и видит вокруг засушливую местность, высохшие деревья, разруха. Он надеется на чудо, полагаясь на авось. Но чуда почему-то не происходит. Чего-то не хватает. Мать ветра приходит к нему во снах каждую ночь, что-то пытаясь сказать аварцу. В итоге аварец решает сделать что-то сам, ведь жизнь - это движение. Он сажает дерево, которое даёт ростки. За его долгую жизнь вырастает чудесный сад. И - разрушенные стены Гамсутля восстанавливаются!

Главную роль сыграл Муртазали Магомедов, руководитель туроператора «Тур в Дагестан». Видеосъёмки осуществлены компанией DL Studio (г. Махачкала).



Ежевика Спиркина

На вопрос, чем вызван интерес финноугорской группы к аварскому культурному наследию, Ежевика Спиркина отвечает так:

- Сюжет перекликается с нашей эрзянской легендой о предводители эрзян - вожде Тюштя. По эрзянской легенде, эрзяне никак не могли объединиться. Тогда пришли они к простому пахарю и попросили стать их предводителем. Он не соглашался, говорил, что он без знаний, он обычный человек, и не может стать вождем целого народа. Но потом согласился при одном условии - если он сейчас воткнет засохший посох в землю, и посох превратится в живое дерево, то это будет знак, что сам Инешкипаз благословил его на это. Пахарь воткнул посох в землю и зазеленел. Так пахарь, став Тюштей, объединил эрзянские земли и племена в одно целое. Так эрзяне стали народом.

Oyme - первая группа из России, принявшая участие в записи совместных треков c обладателя Грэмми легендарными Deep Forest (альбом «Evo Devo» 2016 года). В 2016 году, по мнению общества «Финляндия – Россия», группа вошла в пятёрку лучших финно-угорских реперов. В 2017 году Союзом независимых критиков и журналистов клип Vaya был признан лучшим музыкальным видео в России в номинации «этно». В 2018 году группа представила Россию на всемирно известном Rainforest World Music Festival (Malaysia).