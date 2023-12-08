«Ойме» показал новый альбом до его выхода

Тут есть два нюанса. Альбом «Mastorava» должен был выйти к 5 декабря, дате презентации, но по техническим причинам на стримингах не вышел, и теперь ожидается через пару недель. А еще концертная презентация нового альбома — фактически знакомство слушателей с лучшими треками, ведь на стримингах есть только один альбом этой невероятной группы «Shtatol» (2016), и там нет самых ярких треков.



Oyme

Нельзя сказать, что «16 Тонн» были полностью забиты, но заметное количество поклонников Oyme точно были тут. Для музыканта всегда загадка, как презентовать новый альбом, если его еще не слышали, - но «Ойме» нашли выход в видео-презентациях. Тут было всякое, - и о любви к России, и о ценности мордовских этносов, и просто о значимости этноэкспедиций. Вряд ли это впечатлило зрителей, но некоторое время и внимание зрителей это точно заняло.

А дальше что? Дальше мы получили вдохновенный сет от одной из лучших групп этно-поп-музыки в стране. 12 песен из нового альбома, вдохновленного, по словам Ежевики, из эрзянской и мокшанской культур сторон света, - богинь Толава (богиня огня) и Ведявава (богиня воды). Всего же получилось около 16 треков, включая 12 треков «Mastorava» + 2 акапеллы + 2 (венгерская Hungarian song и песня из будущего альбома «Вирявакай»). Ну, и неизбежный бис из главного хита «Вайя».



Ежевика

Кстати, именно на «Вайя» с демонстрацией знаменитого клипа меня буквально пробила ностальгия, этот клип настолько хорош, что создает эстетику мордовской поп-этно группы буквально с начала до конца.

Стоит отметить музыкантов. Четыре девушки «Ойме» поют свое многоголосие буквально безупречно. Это тот случай, когда этно-группа действительно этно-группа. Звучит потрясающе. К ним прибавились невероятно профессиональные басист и барабанщик, которым непросто было играть в условиях очень плотного плейбэка, но они восхитительны. Скрипач скорее оставил смешанное впечатление, потому что играл такой авангард, который скорее «Вежливому отказу» сгодился бы, но точно не плотному звуку «Ойме».

Нельзя сказать, что концерт «Ойме» прошел без проблем. Ну знаете, сначала долгая череда нудноватых видео, где главный месседж — о том, что «Ойме» - за Россию. Потом несколько пауз с невнятным видеорядом, когда звучат фанерой песни «Ойме» ради непонятно чего, а группа… просто уходит со сцены с концами. Такого анти-концерта сложно еще вспомнить. Группа точно делала буквально все, чтобы провалить концерт. Но все получилось не так. Музыка, многоголосие, вокальная культура — подтянули все остальное. Думаю, просто не надо строить концерт в «Тоннах» как концерт в Кремле или Колонном зале. Вообще-то все и так понимают.

Лидер группы «Ойме» Ежевика Спиркина пообещала выход второй части альбома в будущем году, высказала большое спасибо спонсору альбома Андрею Полевому (от меня тоже благодарность). А в большом интервью NEWSmuz.com, которое выйдет в день выхода альбома «Mastorava», сказала:

«У меня лично чёткие ассоциации из детства - севера с зимой, а юга с летом. В зимнем цикле эрзян и мокшан в календарных праздниках и обрядах важную роль играет огонь. Вообще суперполезная стихия в морозное время года. Тоже самое мы можем сказать про воду летом. К примеру, в закличке (основа её легла в одну из заглавных песен альбома) как раз об этой нужде и упоминается. Масторава плачет от засухи и просит дождя. Закличка дождя и сам обряд исполнялись летом. Ситуативно, в зависимости от необходимости».

Получается, что первая часть альбома «Mastorava», посвященная Северу и Югу, выйдет в этом году. А вторая часть, посвященная Востоку и Западу, - в 2024 году.