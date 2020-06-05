Oyme показала акустическую «Tyushtya’s song»

Oyme посвятила новую работу родным и близким, ушедшим и живущим светлой памятью в наших сердцах.

В основе трека - эрзянская народная песня о вожде Тюште, объединившем эрзян. Уходя на другие земли, Тюштя сказал, что его сила и душа всегда будет рядом со своим народом. В минуту отчаянья зов трубы торамы услышит вождь и волшебная сила Тюшти придёт на помощь.

«Идея клипа: показать значение неразрывности связи поколений и непрерывность жизни. Идея акустического альбома Oyme 'Quarantine' в формате EP возникла во время самоизоляции весной 2020 года в связи с пандемией. Все звуковые и вокальные партии в первом сингле альбома записаны участниками на удалённом расстоянии, находясь дома. Это и новый музыкальный опыт, и время духовных поисков и развития, отсечение лишнего и фокусировка на важных жизненных ценностях. Слоганом для времени карантина стала философская фраза "время собирать камни"», - говорится в пресс-релизе.



Ойме

В записи акустической версии сингла Tyushtya’s song приняли участие бытовые предметы - пепельница, крышки от горшков, а также бубенцы, флейта-сунда, колокольчики, домра, скрипка, бас-гитара и губные клавиши. В клипе использованы кадры исследовательского направления группы OYMEexpeditions: шокшанский обряд поминовения предков "Ума маштома" в с. Нароватово (2016), эрзянская свадьба в c. Старые Турдаки (2012), экспедиции в с. Шокша, с. Сакаево, с. Подлесная Тавла (2013), с. Мордовские Юнки (2015).

Вторая версия этой же народной песни в стиле world music войдёт в двойной электронный альбом, посвящённый юбилейному году жизни Oyme.