«Ойме» выпустила песню «Россия» с этно-музыкантами всей России

Песня более десятка лет исполнялась коллективом на концертах, а пару лет назад пришла отличная идея - записать ее вместе с другими этническими исполнителями нашей страны. Что незамедлительно и было осуществлено. Но релиз ждал какого-то особого случая, и вот этот день настал - в Год единства народов России, в канун праздника Дня России - песня вышла на цифровых площадках.

«Р – как Родина, О – как очень любимая, Две С – как от СССР добрая память, И Я, ну в смысле, я и Россия милая, И где-то между лёгкими яркое пламя», - поет «Ойме».

В культурный код этой композиции вшиты музыкальные традиции самых разных народов нашей бескрайней Родины - Республику Марий Эл представил Шып Лий, эвенов из Республики Саха (Якутия) - молодой исполнитель Гарпани Солинга, эвенки Красноярского края звучат голосом певицы Ayaa, мистическую Республику Калмыкию озвучала группа Hagrin, а за русскую линию отвечают сразу два коллектива - «КоленкорЪ» из Москвы и «Балакирь» из Пермского края. Центровые - группа «Ойме» - выступили в двух ипостасях, добавив колорита народов Республики Мордовия и Республики Дагестан.

Первое же концертное исполнение в этом составе произвело фурор среди слушателей, требовавших повторить композицию на бис. А рэпер ST, услышав песню в этом варианте, настолько вдохновился, что создал собственный трек «А я родом», использовав в нем голоса вокалисток группы Ойме из песни «Россия».

Авторы музыки - Ежевика Чегодаева и Владимир Осинский, а к народным словам свой текст добавил Денис Шаблий. Выпускающий лейбл - Навигатор рекордз.