Для Soina на родине «Мёдом намазано»

Soina - певица родом из Улан-Удэ, с международным бэкграундом и личной сильной историей. Она построила музыкальную карьеру в Китае, пережила тяжёлое онкологическое заболевание, 5 лет жизни в Голландии и долгий перерыв в карьере. В 2024 году Soina возвращается к музыке уже в России. С новым звучанием и новым этапом в сольном творчестве.

«Заживем лихо / Да как никогда / Кому дико / Мне тут мёдом намазано», - поет Soina.

«Мёдом намазано» - честный разговор со слушателем. Через образы бескрайних просторов, сурового климата и простых человеческих ценностей Soina передаёт ощущение дома - такого разного, сложного, но по-настоящему родного.



Soina

Музыкально композиция сочетает современные поп-элементы с оттенками народной мелодики. Ключевой посыл заключается в принятии своего пути, даже если он кажется непростым.