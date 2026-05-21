Мик Джаггер сыграет в кино с Дакотой Джонсон и Изабеллой Росселлини

По данным Variety, Джаггер сыграет в фильме вместе с Дакотой Джонсон, Джошем О'Коннором, Саоирсе Ронан, обладательницей премии «Оскар» Джесси Бакли и Изабеллой Росселлини. Журнал сообщил, что на этой неделе рокер прилетел на остров Стромболи у побережья Сицилии, где проходят съемки фильма.



В описании книги автор поясняет:

«Офилия, Клотильда и Беттина — сёстры, живущие вместе в большом доме у моря. Однажды ночью их сосед, смотритель маяка, погибает от удара молнии во время ужасной бури. Его сын Парис возвращается, чтобы занять место отца на маяке. Офилия и Беттина влюбляются в Париса, и он отвечает Беттине взаимностью. Возникает ужасная вражда. Рождается необычный ребёнок. В результате происходят хаос и месть. В конце концов, некоторые люди умирают, а другие примиряются».

В своей заметке Ниффенеггер ( автор книги «Жена путешественника во времени») писала, что всегда описывала ее как «немую мелодраму, рассказанную в японских гравюрах», имея в виду книгу, которая изначально представляла собой ограниченный тираж художественной книги, созданной автором в период с 1985 по 1998 год и состоящей из 80 гравюр, выполненных акватинтой на японской бумаге Сакамото, и текста, напечатанного типографским способом и переплетенного в телячью кожу.

Этот фильм станет первым англоязычным полнометражным фильмом Рорвахера, двукратного лауреата Каннского кинофестиваля. Хотя подробности сюжета пока не разглашаются, в неподтвержденных сообщениях итальянской прессы утверждается, что Джаггер сыграет обреченного смотрителя маяка, чей сын будет сыгран О'Коннор («Корона»).

Это знаменует возвращение Джаггера на большой экран. Он пробовал себя в актёрской профессии на протяжении более 50 лет, начиная с главной роли в драме 1970 года «Нед Келли». Затем последовала британская криминальная драма того же года «Представление» режиссёра Николаса Роуга, в которой он сыграл роль замкнутой рок-звезды. В течение следующих трёх десятилетий он продолжал периодически сниматься в драматических ролях, исполняя второстепенные роли в научно-фантастическом приключенческом фильме «Фриджек» (1992), драме о нацистах «Бент» (1997), а также в фильмах «Загадка» и «Человек с Елисейских полей» (2001), «Банковский служащий» (2008) и «Сожжённая оранжевая ересь» (2019).

В этом месяце The Stones объявили, что их новый студийный альбом из 14 треков Foreign Tongues выйдет 10 июля и станет продолжением их получившего премию «Грэмми» 24-го студийного альбома Hackney Diamonds, вышедшего в 2023 году. На данный момент группа выпустила заглавный сингл «In the Stars», а также открывающую песню «Rough and Twisted» с этого звездного альбома, в записи которого приняли участие фронтмен The Cure Роберт Смит, Пол Маккартни, Стив Уинвуд и барабанщик Red Hot Chili Peppers Чад Смит.