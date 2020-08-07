Rolling Stones выпустили клип на заново изданную Scarlet

Режиссерский дуэт Us, состоящий из Криса Барретта и Люка Тейлора, снял клип, соблюдая правила социальной дистанции в знаменитом лондонском отеле Claridge's. Щеголеватый Мескаль пьяно танцует в своем гостиничном номере и вестибюле отеля, записывая видео с извинениями перед Скарлет, своей любовницей, и произносит слова из ранее неизданного трека легендарных британских рокеров.

«Привет, Скарлет! Я немного пьян. И мне очень стыдно. Я люблю тебя. Так что я лучше включу песню».



The Rolling Stones

24-летний ирландский актер получил свою первую номинацию на Эмми в этом году за главную роль Коннелла в драматическом сериале Hulu «Normal People».

«Scarlet» - недавно обнародованная песня 1974 года, которую группа записала тогда с Джимми Пейджем и Риком Гречем. Она войдет в переиздание альбома «Goats Head Soup», релиз которого состоится 4 сентября.