Скончался барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс

Ранее стало известно, что Уоттс из-за состояния здоровья не примет участие в американском турне группы. Ему сделали срочную операцию на сердце. Когда врачи запретили музыканту присоединиться к предстоящему турне, он пошутил, что "впервые в жизни потерял чувство ритма".



Чарли Уоттс

"С величайшей печалью мы сообщаем о смерти нашего любимого Чарли Уоттса. Во вторник он мирно ушел из жизни в лондонской больнице, окруженный своей семьей. Он был одним из величайших барабанщиков своего поколения", — говорится в заявлении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте коллектива.

В The Rolling Stones Уоттс играл с 1963 года. В 2016 году Чарли Уоттс занял 12-е место в списке «100 Величайших Барабанщиков Всех Времён» по версии журнала Rolling Stone, а в топ-50 по версии журнала Classic Rock Уоттс занимает 10-е место.