Forbes назвал самых богатых артистов: Genesis, Стинг и The Rolling Stones

Лидерами стали участники Genesis, культовой британской группы 1970-х и 1980-х, заработавшие 230 млн долларов. Второе место занял Стинг с 210 млн, а третье – актер, режиссер и сценарист Тайлер Перри с доходом в 175 млн.



Genesis

Девять строчек в топ-10 достались мужчинам, из женщин в него попала лишь Тейлор Свифт. Она разместилась на девятой позиции с заработком в 92 млн долларов. А вот музыкантом она оказалась далеко не единственным. Помимо Свифт, Стинга и Genesis, в десятку вошли The Rolling Stones и пуэрториканский рэпер Bad Bunny. «Роллинги» заняли седьмое место с доходом в 98 млн долларов, а Bad Bunny замкнул топ-10 с 88 млн.

Полный список самых богатых артистов 2022 года по версии Forbes выглядит так:

Genesis, $230 млн Стинг, $210 млн Тайлер Перри, $175 млн Трей Паркер и Мэтт Стоун, $160 млн Мэтт Грейнинг и Джеймс Брукс, $105 млн Брэд Питт, $100 млн The Rolling Stones, $98 млн Джеймс Кэмерон, $95 млн Тейлор Свифт, $92 млн Bad Bunny, $88 млн

Интересно, что и Genesis, и Стинг заработали не на концертах и не на выпуске новых песен, а на продаже прав на каталоги. А вот The Rolling Stones обогатились именно за счет гастролей – каждое шоу принесло им по 8,5 млн долларов. Свифт помогли отчисления со стримингов и продажи билетов на будущий тур Eras. Львиная доля дохода Bad Bunny пришлась на гастроли, также он получил гонорары за рекламу пива Corona и чипсов Cheetos и выпуск совместной коллекции с Adidas.