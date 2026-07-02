Каждый четвёртый слушает на даче Басту, Icegergert, Macan и Miyagi & Эндшпиль

В опросе приняли участие более 2 000 респондентов в возрасте от 18 до 45 из разных регионов России, которые рассматривают отдых на даче как один из вариантов летнего досуга. Без музыки отдых за городом кажется неполноценным большинству россиян. 77% уверены, что без неё дача становится менее атмосферной. Оказалось, что музыка давно является неотъемлемой частью загородной жизни: 52% опрошенных включают музыку на фоне. На втором месте — радио (26%), на третьем — разговоры родственников и друзей (12%).

Исследование показало, что музыка сопровождает россиян практически во всех дачных сценариях. 28% слушают любимые треки во время приготовления шашлыков и другой еды на открытом воздухе. Ещё 21% вспоминали поездку на дачу под музыку, 19% слушали треки во время отдыха на участке, а 17% — в компании друзей за разговорами у костра.

Среди популярных артистов начала лета чаще всего слушают Басту (25%), Icegergert (20%), Miyagi & Эндшпиль (19%), Macan (17%), Гуфа (11%) и Jakone (6%).

Самым популярным музыкальным жанром для загородного отдыха оказался поп — его выбрали 47% респондентов. Следом идут рэп и хип-хоп (26%), рок (14%), а также лоу-фай и чил-музыка (10%), оставшиеся 3% разделили другие направления.

Особенно интересными оказались ответы на вопросы по прослушиваниям популярных треков в VK Музыке с 1 мая по 30 июня. Россияне рассказывали, что под «Плакала надежда» Jakone вспоминали прошлые отношения и скучали по бывшим, под «Феникс» Bearwolf вспоминали свои карьерные провалы, а под один из главных хитов лета — «Шадэ» By Индия, Xcho, Мот — танцевали и проводили романтические вечера у костра. Более 120 участников опроса поделились, что одно из самых ярких воспоминаний начала лета у них связано с песней Sayan «Мальборо», которую практически все они слушали в машине.

Не обошлось и без одного из главных хитов начала лета — трека Mia Boyka «Экспонат». 43% опрошенных признались, что не просто крутили песню на повторе, но и снимали под неё вертикальные видео.

При выборе идеального саундтрека для дачи россияне чаще всего голосуют не за новинки, а за проверенные временем композиции. 56% считают, что лучше всего для отдыха за городом подходят любимые песни прошлых лет, тогда как новые хиты выбирают 28% опрошенных. 12% при этом признались, что им не важно, какую музыку слушать, главное — компания, и наконец 4% выбирают треки под настроение.

Таким образом, исследование показало, что для большого количества жителей России музыка на даче сегодня выполняет гораздо больше функций, чем просто создаёт фон. Для одних она становится частью дружеских посиделок и шашлыков, для других — способом расслабиться после рабочей недели, а для третьих — настоящей машиной времени, возвращающей к важным воспоминаниям и эмоциям.