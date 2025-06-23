В VK Музыке появился новый раздел с мерчем артистов

Новый раздел «Мерч» уже подключили более 1 000 артистов, среди которых как молодые и начинающие исполнители, так и уже известные имена: Баста, Kukoyaka (Денис Кукояка), Gone.Fludd, Cream Soda, Сироткин, LOVV66 и многие другие.

Пользователям доступны разнообразные товары и новые коллекции мерча музыкантов: от футболок и худи до аксессуаров. Мерч можно приобрести через новый раздел — выбрать понравившийся товар и в блоке «Сообщение продавцу» обсудить заказ. Второй вариант — перейти на внешний сайт в онлайн-магазин и продолжить покупку там.

К запуску раздела VK Музыка подготовила сюрприз-боксы, созданные совместно с десятью артистами. Внутри — несколько эксклюзивных предметов, выбранных музыкантами из персональных коллекций. Лимитированные боксы доступны в разделе «Мерч» у Gone.Fludd, Dead Blonde, Lida, Mirèle, «Сироткин», Thomas Mraz, GSPD, i61 и Космонавтов нет.

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Раздел с мерчем является ещё одной точкой контакта артистов с аудиторией и создаёт более тесную связь с поклонниками. Новый раздел может подключить любой музыкант, у которого есть доступ к Студии и актуальные товары в сообществе ВКонтакте.

Чтобы увидеть новый раздел, необходимо обновить приложение ВКонтакте до последней версии.

К запуску раздела в центре города Великие Луки Псковской области VK Музыка разместила креативный билборд, подчеркнув разнообразие товаров любимых артистов в сервисе — «Великие Луки теперь в VK Музыке».