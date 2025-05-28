VK Музыка Летом соберет фрешменов и стендаперов

Площадка фестиваля от Local Events находится в центре Москвы под открытым небом. Всё лето несколько дней в неделю здесь будут проходить концерты популярных артистов, фрешменов и звёзд стендапа.



VK Музыка Летом

Первым артистом, который выступит на площадке 31 мая, станет стример и музыкант DK, на следующий день, 1 июня, состоится концерт Ноггано. Всего в июне на площадке пройдёт больше 19 мероприятий, среди которых концерты Лолиты, ТГК и АК-47, Антохи MC, Saluki, Icegergert, Lovv66, GSPD, Toxi$ и других артистов, а также выступления стендап-комиков — Евгения Чебаткова, Сергея Орлова и Расула Чабдарова.

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Помимо концертной площадки, для посетителей пространства с четверга по воскресенье включительно с 17:00 до 23:00 будут работать фудкорт, экстрим-парк, скейт-парк, баскетбольная площадка и лектории с участием профессионалов музыкальной индустрии.

VK Музыка Летом — Москва, Шмитовский проезд, 32а, с. 1.

Афиша мероприятий доступна на сайте: https://leto.place/