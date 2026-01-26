Алексей Рыбников добился удаления своей музыки из VK

Изначально истец просил суд запретить "Вконтакте" создавать условия, обеспечивающие воспроизведение и доведение до всеобщего сведения его 267 музыкальных произведений. Рыбников, будучи автором и правообладателем, не давал сайту разрешение на использование треков.



Алексей Рыбников

Стороны в ходе рассмотрения дела пришли к мировому соглашению. Суд в середине января принял решение его утвердить "в связи с отсутствием каких-либо материально-правовых притязаний друг к другу", указано в материалах.

«Истец признает, что не имеет претензий или материально-правовых требований к ответчику и третьему лицу в связи с предоставлением технической возможности для размещения третьими лицами музыкальных треков, а также в связи с удалением таких треков по указанным выше ссылкам», - цитируется в материалах текст соглашения.

В иске, в частности, речь шла о музыкальных темах из фильмов "Тот самый Мюнхгаузен", "Остров сокровищ", "Усатый нянь" и других.